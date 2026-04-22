PSG : Le dossier Kolo Muani s'emballe !

Auteur d'une saison très moyenne avec Tottenham, Randal Kolo Muani a conservé une certaine cote sur le marché des transferts. Pour pallier le départ de Mohamed Salah, Liverpool pense à lui, alors que la Juventus veut toujours organiser son retour.

Le cas Randal Kolo Muani (27 ans) est particulièrement intriguant. L'été dernier, il fut au cœur d'un feuilleton interminable. D'un côté, la Juventus qui voulait à nouveau le recruter après six mois convaincants en prêt. De l'autre, le PSG qui restait inflexible quant à la somme à payer pour pouvoir s'adjuger ses services. Au final, dans les derniers instants du mercato estival, il s'est envolé pour Londres et Tottenham, dans le cadre d'un nouveau prêt.

Près d'un an plus tard, sa valeur marchande a chuté du fait d'une accumulation de prestations très moyennes, voire catastrophiques. Auteur d'un seul petit but et d'une passe décisive en 25 matchs de Premier League , il s'est rattrapé en Ligue des champions (9 matchs, 4 buts, 2 passes décisives), mais ce n'est clairement pas suffisant. Et malgré ça, il est devenu une cible privilégiée de… Liverpool.

Randal Kolo Muani, entre l'Angleterre et l'Italie

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani est dans les petits papiers de Liverpool. Les Reds doivent pallier le départ à venir de Mohamed Salah, dont la fin de son histoire au Merseyside a été officialisée il y a peu. Une piste très surprenante au regard de ses statistiques et de ses performances sur le sol anglais. Le champion d'Angleterre en titre va toutefois devoir faire face à la concurrence impérissable de la Juventus. Les Bianconeri n'ont toujours pas oublié les services rendus par le natif de Bondy et considèrent qu'il reste une excellente option pour renforcer leur secteur offensif.