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Randal Kolo Muani

PSG : Le dossier Kolo Muani s'emballe !

PSG22 avr. , 16:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison très moyenne avec Tottenham, Randal Kolo Muani a conservé une certaine cote sur le marché des transferts. Pour pallier le départ de Mohamed Salah, Liverpool pense à lui, alors que la Juventus veut toujours organiser son retour.
Le cas Randal Kolo Muani (27 ans) est particulièrement intriguant. L'été dernier, il fut au cœur d'un feuilleton interminable. D'un côté, la Juventus qui voulait à nouveau le recruter après six mois convaincants en prêt. De l'autre, le PSG qui restait inflexible quant à la somme à payer pour pouvoir s'adjuger ses services. Au final, dans les derniers instants du mercato estival, il s'est envolé pour Londres et Tottenham, dans le cadre d'un nouveau prêt.
Près d'un an plus tard, sa valeur marchande a chuté du fait d'une accumulation de prestations très moyennes, voire catastrophiques. Auteur d'un seul petit but et d'une passe décisive en 25 matchs de Premier League, il s'est rattrapé en Ligue des champions (9 matchs, 4 buts, 2 passes décisives), mais ce n'est clairement pas suffisant. Et malgré ça, il est devenu une cible privilégiée de… Liverpool.

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Randal Kolo Muani, entre l'Angleterre et l'Italie

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani est dans les petits papiers de Liverpool. Les Reds doivent pallier le départ à venir de Mohamed Salah, dont la fin de son histoire au Merseyside a été officialisée il y a peu. Une piste très surprenante au regard de ses statistiques et de ses performances sur le sol anglais. Le champion d'Angleterre en titre va toutefois devoir faire face à la concurrence impérissable de la Juventus. Les Bianconeri n'ont toujours pas oublié les services rendus par le natif de Bondy et considèrent qu'il reste une excellente option pour renforcer leur secteur offensif.
En attendant la fin de la saison, il faudra surtout se montrer convaincant envers le PSG. Si les dirigeants parisiens sont bien conscients qu'ils ne retrouveront jamais leur investissement initial (90ME avec bonus), ils espèrent toujours pouvoir en tirer un bon billet. Mais compte tenu de la chute de sa cote, son transfert ne devrait pas coûter très cher, alors que Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à… 22 millions d'euros.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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