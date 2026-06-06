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Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

OM06 juin , 21:20
parCorentin Facy
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Courtisé par la Roma et Fenerbahçe, Mason Greenwood a de fortes chances de quitter l’OM. Mais un obstacle de taille empêche le club phocéen de viser le jackpot avec la vente de l’attaquant anglais.
Le mercato estival de l’OM n’a pas encore officiellement commencé, mais la tendance est assez claire, Grégory Lorenzi va d’abord devoir se concentrer sur les ventes avant de penser aux achats. Au rayon des départs, celui de Mason Greenwood est programmé. Avec l’absence de qualification en Ligue des Champions, il est impensable pour Marseille de se priver d’une telle vente. Meilleur buteur de l’OM deux saisons de suite, l’ailier anglais est de loin le joueur le mieux valorisé de l’effectif.
Néanmoins, le club phocéen n’atteindra pas des sphères proches de 70 millions d’euros ou plus avec Mason Greenwood, comme cela était espéré il y a encore quelques semaines. Cela est impossible selon Mohamed Toubache-Ter en raison de la réputation de l’ailier de 24 ans en Premier League. Malgré certaines rumeurs le liant à Tottenham par exemple, l’ancien joueur de Manchester United ne reviendra pas en Angleterre selon l’insider.

Un transfert en Angleterre écarté 

L'insider nous apprend qu’en interne à l’OM, on a conscience qu’une vente de Greenwood en Premier League n’a aucune chance d’aboutir, ce qui bloque son prix aux alentours de 55 millions d’euros. Un prix confirmé par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Fenerbahçe et Rome sont intéressés mais n’auront pas les moyens de monter plus haut. L’Olympique de Marseille devra donc s’en contenter, tout en sachant que 40% de la future vente de Mason Greenwood ira directement dans les caisses de Manchester United.

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Reste maintenant à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi de gérer ce dossier du mieux possible, en essayant tout de même de tirer de cette vente la plus belle somme. Ce ne sera pas simple, d’autant que le club italien n’a pour l’instant pas l’intention de s’aligner sur les exigences financières de l’OM. La presse italienne évoquait ces dernières heures une volonté du club de la Louve de proposer 35 millions d’euros dans un premier temps. Une offre qui n’a aucune chance d’aboutir puisqu’elle ne ferait même pas entrer le club phocéen dans ses frais par rapport au prix payé à Manchester United il y a deux ans.
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La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

rien à ajouter. très bon commentaire

Viré au Mexique, Anthony Martial est libre

C'est un fiasco perpétuel ce joueur…

Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

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Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

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