Viré au Mexique, Anthony Martial est libre

Anthony Martial ne parvient toujours pas à se relancer. Arrivé au Mexique en septembre dernier, l’attaquant de 30 ans n’a absolument pas convaincu le CF Monterrey. Au contraire, l’expérience s’est mal passée (1 but en 20 matchs), à tel point que le Français a déjà été éjecté. Le journaliste Fabrizio Romano révèle un accord pour la résiliation de son contrat avec les Rayados. Libre, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais attend donc des offres.