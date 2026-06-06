Arsenal prend cher, Saliba souffre des moqueries

Champion d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, Arsenal a mis fin à sa disette et aux moqueries. Un soulagement pour le Français William Saliba.

Arsenal a quand même de quoi se consoler. Malgré la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, les Gunners peuvent se réjouir de leur sacre en Premier League, le premier depuis 22 ans. Les Londoniens ont donc mis fin à leur disette et aux moqueries qui commençaient sérieusement à agacer William Saliba.

« Il y a eu beaucoup de moqueries, les gens se moquaient de nous, a raconté le défenseur central d’Arsenal à France Football. Même quand on était premiers, ils disaient qu'à un moment donné on allait flancher et qu'on allait retrouver notre place de deuxièmes. C'est du chambrage, c'est le foot, c'est comme ça. Donc si tu veux changer ça, il faut juste gagner. C'est comme ça. Maintenant qu'on a gagné, ils ne peuvent plus parler. »

Pour comprendre le soulagement du Français, il faut se remémorer son parcours au sein du club anglais. « La première saison où je suis arrivé (2022-2023), on jouait un football incroyable, c'est la saison où je dis qu'on méritait le titre, s’est-il souvenu. Comme d'habitude, les gens se sont moqués de nous, on est arrivés deuxièmes. » Puis le scénario s’est répété l’année suivante, et de nouveau la saison dernière, jusqu’au sacre tant attendu qui a quand même suscité des critiques sur le jeu produit.

« Cette saison, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que les gens disent, comme si on n'était qu'une équipe qui dégage, on joue aussi au ballon, a défendu William Saliba. Sauf que c'est vrai que des fois, on marque beaucoup plus que les autres sur coup de pied arrêté. C'est une folie. Et maintenant, en Premier League, tout le monde fait des longues touches et joue sur corner, il n'y a pas que nous. C'est juste qu'on réussit mieux que les autres. Donc ma foi, c'est la vie et on va continuer comme ça. » Et tant pis pour les amateurs de beau football.