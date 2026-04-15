Kolo Muani

Le PSG va tout perdre dans ce transfert à 30 ME

PSG15 avr. , 20:00
parEric Bethsy
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Prêté sans option d’achat à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Spurs la saison prochaine. L’attaquant sous contrat avec le Paris Saint-Germain a davantage de chances de retrouver la Juventus Turin, prête à profiter de la situation pour négocier un prix intéressant.
Une fois de plus, Randal Kolo Muani fera partie des dossiers à gérer pour Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain devra trouver une nouvelle porte de sortie au Français, et si possible dans le cadre d’un transfert définitif. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 passe actuellement la saison en prêt à Tottenham, une expérience décevante sur les plans collectif et individuel puisque le Parisien, seulement auteur de 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, ne parvient pas à tirer les Spurs hors de la zone de relégation.
L’opération n’étant pas assortie d’une option d’achat, il semble clair que Randal Kolo Muani ne s’éternisera pas au sein de l’écurie londonienne. Et l’on imagine mal Luis Enrique lui rouvrir les portes de son vestiaire au Paris Saint-Germain. Alors, où atterrira l’ancien joueur du FC Nantes ? A en croire la presse italienne, un retour à la Juventus Turin n’est pas à exclure. Rappelons que Randal Kolo Muani avait été prêté chez les Bianconeri à l’hiver 2025. Satisfaits, les dirigeants turinois étaient parvenus à le garder pour le Mondial des clubs. Mais le géant de Serie A n'avait pas convaincu le Paris Saint-Germain de conclure un nouveau prêt.

Le PSG réclame 30 M€

Quelques mois plus tard, la Juventus Turin semble prête à revenir à la charge et l’avant-centre de 27 ans ne serait pas mécontent de revenir. Mais selon l’information reprise par Tuttojuve, la direction francilienne, qui avait misé 90 millions d’euros bonus compris sur son flop, aimerait désormais récupérer 30 millions d’euros. Un montant encore trop élevée pour les Turinois qui vont tenter d’obtenir un tarif encore plus avantageux. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où la valeur de Randal Kolo Muani ne cesse de diminuer saison après saison.
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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camps. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable!

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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