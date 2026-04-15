Le PSG va tout perdre dans ce transfert à 30 ME

Prêté sans option d’achat à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Spurs la saison prochaine. L’attaquant sous contrat avec le Paris Saint-Germain a davantage de chances de retrouver la Juventus Turin, prête à profiter de la situation pour négocier un prix intéressant.

Une fois de plus, Randal Kolo Muani fera partie des dossiers à gérer pour Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain devra trouver une nouvelle porte de sortie au Français, et si possible dans le cadre d’un transfert définitif. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 passe actuellement la saison en prêt à Tottenham, une expérience décevante sur les plans collectif et individuel puisque le Parisien, seulement auteur de 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, ne parvient pas à tirer les Spurs hors de la zone de relégation.

L’opération n’étant pas assortie d’une option d’achat, il semble clair que Randal Kolo Muani ne s’éternisera pas au sein de l’écurie londonienne. Et l’on imagine mal Luis Enrique lui rouvrir les portes de son vestiaire au Paris Saint-Germain. Alors, où atterrira l’ancien joueur du FC Nantes ? A en croire la presse italienne, un retour à la Juventus Turin n’est pas à exclure. Rappelons que Randal Kolo Muani avait été prêté chez les Bianconeri à l’hiver 2025. Satisfaits, les dirigeants turinois étaient parvenus à le garder pour le Mondial des clubs. Mais le géant de Serie A n'avait pas convaincu le Paris Saint-Germain de conclure un nouveau prêt.

Le PSG réclame 30 M€

Quelques mois plus tard, la Juventus Turin semble prête à revenir à la charge et l’avant-centre de 27 ans ne serait pas mécontent de revenir. Mais selon l’information reprise par Tuttojuve, la direction francilienne, qui avait misé 90 millions d’euros bonus compris sur son flop, aimerait désormais récupérer 30 millions d’euros. Un montant encore trop élevée pour les Turinois qui vont tenter d’obtenir un tarif encore plus avantageux. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où la valeur de Randal Kolo Muani ne cesse de diminuer saison après saison.