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Ousmane Dembélé

PSG : Une attaque Benzema-Dembélé, l’offre tombe

PSG06 juin , 20:30
parEric Bethsy
2
En discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, Ousmane Dembélé peine à trouver un accord. Sa situation attire l’attention d’Al-Hilal qui a transmis une offre pour conclure le transfert de l’attaquant français.
Au sommet de l’Europe pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain fait envie. Plusieurs Parisiens font logiquement saliver sur le marché des transferts. Les noms des Portugais Vitinha et João Neves sont régulièrement cités au Real Madrid, tandis que la situation figée de Bradley Barcola donne de l’espoir à Liverpool. Le club de la capitale a tout intérêt à s’entendre avec son ailier, mais aussi avec Ousmane Dembélé. Dans la même situation que son coéquipier et compatriote, l’attaquant de 29 ans négocie la prolongation de son contrat qui expire en 2028.

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Le Ballon d’Or 2025, en course pour un « back to back » individuel, réclame un salaire à la hauteur de son statut. Mais les mois passent et l’ancien joueur du FC Barcelone ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, attaché à sa politique concernant la grille salariale, doit également composer avec un puissant concurrent. Le média Ariyadhiah affirme qu’Al-Hilal a effectivement transmis une offre concrète pour le transfert d’Ousmane Dembélé.
Le montant de la proposition n’est pas révélé. Mais la source ajoute que le club de Karim Benzema a envoyé cette proposition afin d’entamer des négociations avec la direction francilienne. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a pas encore répondu à l’initiative saoudienne. Malgré le désaccord persistant, rien ne dit que le double champion d’Europe ouvrira la porte à son attaquant dont le contrat expire seulement dans deux ans. On peut également s’interroger sur le souhait d’Ousmane Dembélé face à la perspective de s’exiler en Arabie Saoudite au meilleur moment de sa carrière.
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rien à ajouter. très bon commentaire

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55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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