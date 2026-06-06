PSG : Une attaque Benzema-Dembélé, l’offre tombe

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, Ousmane Dembélé peine à trouver un accord. Sa situation attire l’attention d’Al-Hilal qui a transmis une offre pour conclure le transfert de l’attaquant français.

Au sommet de l’Europe pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain fait envie. Plusieurs Parisiens font logiquement saliver sur le marché des transferts. Les noms des Portugais Vitinha et João Neves sont régulièrement cités au Real Madrid, tandis que la situation figée de Bradley Barcola donne de l’espoir à Liverpool. Le club de la capitale a tout intérêt à s’entendre avec son ailier, mais aussi avec Ousmane Dembélé. Dans la même situation que son coéquipier et compatriote, l’attaquant de 29 ans négocie la prolongation de son contrat qui expire en 2028.

Le Ballon d’Or 2025, en course pour un « back to back » individuel, réclame un salaire à la hauteur de son statut. Mais les mois passent et l’ancien joueur du FC Barcelone ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, attaché à sa politique concernant la grille salariale, doit également composer avec un puissant concurrent. Le média Ariyadhiah affirme qu’Al-Hilal a effectivement transmis une offre concrète pour le transfert d’Ousmane Dembélé.

Le montant de la proposition n’est pas révélé. Mais la source ajoute que le club de Karim Benzema a envoyé cette proposition afin d’entamer des négociations avec la direction francilienne. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a pas encore répondu à l’initiative saoudienne. Malgré le désaccord persistant, rien ne dit que le double champion d’Europe ouvrira la porte à son attaquant dont le contrat expire seulement dans deux ans. On peut également s’interroger sur le souhait d’Ousmane Dembélé face à la perspective de s’exiler en Arabie Saoudite au meilleur moment de sa carrière.