L'OM rate une vente à 7 ME, le coup dur

Relégué en Championship après une saison terrible en Premier League, Wolverhampton ne lèvera pas l’option d’achat dont le club anglais disposait pour recruter Angel Gomes à l’OM.

Après six mois discrets à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes a été envoyé en Premier League pour terminer au mieux la saison 2025-2026. L’international anglais n’a pas été en mesure d’éviter la relégation de Wolverhampton, bon dernier du championnat et qui évoluera en Championship la saison prochaine.

On pouvait s’y attendre mais cela est désormais acté, Angel Gomes ne poursuivra pas l’aventure avec les Wolves la saison prochaine. En effet, le journaliste Ben Jacobs confirme sur X qu’Angel Gomes a définitivement quitté le club anglais après son prêt de six mois. Le club anglais, en vue de sa relégation en deuxième division, a pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de l’ancien Lillois, laquelle s’élevait à 7 millions d’euros.

Retour à l'OM pour Angel Gomes

Une déception pour les dirigeants marseillais, qui auraient sans doute aimé récupérer une telle somme avec un joueur qui ne faisait plus partie de l’effectif depuis six mois. Angel Gomes va donc revenir à l’OM cet été et ce sera à Bruno Genesio et à Grégory Lorenzi de trancher la question de son avenir. Avec son ancien entraîneur chez les Dogues, l’Anglais aura peut-être l’opportunité de se relancer et de prouver sa valeur sur les bords de la Méditerranée.