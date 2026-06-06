Bagarre générale, Portugal-Chili part en vrille !

Ce n’est qu’un match amical et pourtant, la rencontre entre le Portugal et le Chili a dégénéré ! Juste avant la pause, une altercation a éclaté près de la surface chilienne. La scène s’est transformée en bagarre générale et le Portugais Rafael Leão a asséné un coup violent à son adversaire Ivan Roman. Résultat, les deux joueurs ont été exclus dans le temps additionnel de la première période (0-0 à la mi-temps).