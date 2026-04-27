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PSG : Le chouchou de Luis Enrique fait craquer Dortmund

PSG27 avr. , 17:00
parCorentin Facy
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Recruté cet hiver par le PSG à la demande de Luis Enrique, Dro Fernandez est déjà très convoité à travers l’Europe. Malgré son faible temps de jeu à Paris, le jeune milieu espagnol est ciblé par le Borussia Dortmund.
En janvier dernier, Luis Enrique a fait le forcing auprès de sa direction pour faire aboutir la signature de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. L’entraîneur parisien a vu son voeu exaucé puisque le jeune milieu offensif de 18 ans a atterri dans la capitale française contre un peu moins de 10 millions d’euros. Quelques mois plus tard, son bilan est pour l’instant mitigé au PSG, où l’on ne veut pas précipiter son adaptation. Peu utilisé par son entraîneur, qui le lance essentiellement dans des matchs de Ligue 1 plutôt faciles pour le moment, Dro Fernandez est toutefois très convoité en Europe.
Et pour cause, le site Fichajes nous apprend que l’ancien Barcelonais est notamment la cible du Borussia Dortmund. Egalement intéressé par l’attaquant du Real Madrid Gonzalo Garcia, le club allemand a l’intention de frapper fort lors du prochain mercato avec un objectif clair : recruter de jeunes joueurs à fort potentiel et en manque de temps de jeu chez les cadors européens. Dro Fernandez entre parfaitement dans cette politique de recrutement.
L’actuel dauphin du Bayern Munich est convaincu par le profil du milieu offensif espagnol de 18 ans et souhaite le convaincre de relever le challenge allemand. Cela ne sera pas simple car Dro Fernandez sait qu’il bénéficie à long terme de la confiance de Luis Enrique. L’ancien Barcelonais n’a pas signé au PSG pour exploser quelques mois après son arrivée et sait qu’il aura sa chance à l’avenir. Pour l’instant, il souhaite donc rester chez le champion d’Europe en titre. Une réponse à laquelle le Borussia Dortmund s’attendait selon le média, qui précise que l’actuel 2e de Bundesliga va se montrer patient dans ce dossier.

Dortmund fond pour Dro Fernandez

Le BVB pourrait ainsi revenir à la charge en fin de mercato cet été, ou plus probablement l’hiver prochain si Dro Fernandez ne joue pas davantage. Intéressé par un transfert, Dortmund pourrait aussi proposer un prêt du jeune Espagnol si cela pouvait convaincre le joueur ainsi que l’état-major du Paris SG. Mais à court terme, un départ n’est clairement pas à l’ordre du jour. D’autant qu’avec l’éclosion de Beraldo au milieu de terrain, le PSG pourrait finalement faire le choix de ne pas recruter dans ce secteur de jeu l’été prochain. Ce qui impliquerait en revanche de garder toutes les forces en présence, dont Dro Fernandez fait partie en dépit de son faible temps de jeu.
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