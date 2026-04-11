Dro ne joue pas, l'Espagne agresse le PSG

Le Paris Saint-Germain avait décidé de recruter Dro Fernández l’hiver dernier en provenance du FC Barcelone. Le jeune Espagnol poursuit sa progression dans la capitale, même si certains aimeraient le voir jouer plus régulièrement.

Le Paris Saint-Germain n’a pas beaucoup recruté ces derniers mois sur le marché des transferts. Le club de la capitale a avant tout cherché à miser sur la stabilité. Mais Luis Enrique n’a jamais été fermé à l’idée de saisir des opportunités. L’hiver dernier, le PSG a donc foncé sur Dro Fernández, dont la situation contractuelle était compliquée avec le Barça. De quoi susciter des regrets en Catalogne, alors que le milieu de terrain était considéré comme l’un des meilleurs éléments du centre de formation.

Forcément, signer au PSG n’est pas anodin, mais il n’est pas non plus simple d’enchaîner les minutes. En Espagne, on s’inquiète d’ailleurs du temps de jeu accordé à Dro Fernández.

Dro, l'Espagne n'est pas contente

Selon les informations de Sport, le jeune talent espagnol a du mal à se faire une place au sein de l’effectif de Luis Enrique. La concurrence freine sa progression et limite son temps de jeu. Depuis son arrivée au PSG, le natif de Nigrán a disputé 7 matchs pour un but inscrit. Luis Enrique ne souhaite pas brûler les étapes avec le joueur de 18 ans, d’autant que le PSG dispute surtout de grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions, une compétition que Dro Fernández connaît encore peu.

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Tout porte à croire qu’en Ligue 1, l’Espagnol aura néanmoins davantage de temps de jeu jusqu’à la fin de saison. Le PSG dispose encore de plusieurs matchs à disputer et Luis Enrique aura besoin de faire tourner son effectif. En Espagne, le développement de Dro Fernández est suivi de près, et son faible temps de jeu suscite des interrogations en Catalogne. Mais il a encore le temps d'apprendre, surtout au contact de joueurs comme Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery.