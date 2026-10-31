OL : Une catastrophe annoncée en janvier, c'est la panique

OL : Une catastrophe annoncée en janvier, c'est la panique

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parHadrien Rivayrand
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L'OL va mieux sur le plan financier, mais le club n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Les Gones devront d'ailleurs encore vendre des joueurs cet hiver, à l'occasion du mercato.
L'Olympique Lyonnais connaît un début de saison plutôt réussi, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Tout n'est pas parfait, mais Paulo Fonseca peut travailler dans une certaine sérénité. L'entraîneur portugais dispose notamment d'un effectif de qualité sur lequel s'appuyer. Mais les problèmes financiers de l'OL ne sont pas encore totalement réglés. La DNCG reste à l'affût et il ne serait pas étonnant que les pensionnaires du Groupama Stadium soient contraints de se séparer de nouveaux éléments importants dans les prochaines semaines.

L'OL, le pire reste à venir ? 

Selon les informations de Sébastien Vidal, les supporters lyonnais devront en effet s'attendre à un mercato hivernal mouvementé : « Lyon va encore devoir vendre des joueurs en janvier pour faire rentrer de l’argent. Et après, on demandera à Fonseca de jouer le podium et de faire un parcours européen. Tu ne peux pas demander à un entraîneur de construire une équipe compétitive tout en lui retirant régulièrement ses meilleurs éléments. Je comprends les impératifs financiers. Mais gérer un club uniquement pour équilibrer les comptes, c’est une catastrophe sportive. »

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De quoi susciter quelques inquiétudes pour la suite, même si l'OL semble désormais s'appuyer sur des bases plus solides. Les supporters des Gones suivront donc de près les prochains choix de la direction pour préserver l'avenir financier de leur club. Michele Kang fait pour le moment l'unanimité depuis son arrivée, mais attention à ce que son crédit ne soit pas entamé si les ambitions sportives venaient à être revues à la baisse. En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de certains de ses joueurs, Paulo Fonseca devra préparer plusieurs rendez-vous importants. Ce samedi, l'OL reçoit Angers en Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse de la Real Sociedad en Ligue Europa quelques jours plus tard.
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Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire

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"Le Ballon d’Or est le trophée le plus prestigieux pour un joueur de foot au monde." Si c'est vraiment le cas pour un joueur de foot alors qu'il pratique un sport individuel.

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Ça sent les infos venues de l equipe....

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Yep je pensait a Le Bron avec cette analogie foireuse, le faux GOAT que les ricain adorent.

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