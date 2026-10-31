OL : Une catastrophe annoncée en janvier, c'est la panique

OL : Paulo Fonseca au Sporting, tout s'accélère

Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire