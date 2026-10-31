OL : Une catastrophe annoncée en janvier, c'est la panique

… L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue.… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire
"Le Ballon d’Or est le trophée le plus prestigieux pour un joueur de foot au monde." Si c'est vraiment le cas pour un joueur de foot alors qu'il pratique un sport individuel.
Ça sent les infos venues de l equipe....
Yep je pensait a Le Bron avec cette analogie foireuse, le faux GOAT que les ricain adorent.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
Loading