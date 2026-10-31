PSG : Lucas Hernandez veut prolonger, Paris refuse

Patience... ^^
Vraiment ? Attends la suite ! Mdr
L'intégrité...pas les votes toto
« Cette cérémonie du Ballon d’Or était chaotique. Un véritable manque de respect envers les joueurs. Tout d’abord, il y a eu un retard considérable. La cérémonie a été interminable, longue et particulièrement ennuyeuse. Mais ce qui m’a le plus choqué, c’est l’absence totale de reconnaissance envers Kylian Mbappé. Un joueur qui a marqué la saison 2025-2026 de son empreinte, qui était pourtant au cœur de l’actualité, et dont le nom n’a même pas été mentionné une seule fois. Il est déjà incompréhensible qu’il n’ait pas remporté le trophée de meilleur attaquant. Mais, au minimum, les organisateurs auraient pu lui remettre une distinction pour saluer son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. On peut débattre du résultat du Ballon d’Or, mais ignorer à ce point les accomplissements d’un joueur de son calibre est tout simplement regrettable. » (Gary Lineker)
Sergio : Si toi tu es petit de tous les points de vue, moi je ne le suis pas. La seule magouille concernant le Ballon d'Or dont on parle est une affaire de pari et pas de vote. Et s'il y a quelqu'un qui doit fermer sa grande gueule, c'est bien toi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
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|4
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|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
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|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
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