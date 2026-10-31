PSG : Lucas Hernandez veut prolonger, Paris refuse
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PSG : Lucas Hernandez veut prolonger, Paris refuse

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parHadrien Rivayrand
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Le PSG réfléchit à prolonger certains joueurs dans les prochains mois. Lucas Hernandez souhaite en faire partie, même si rien n'est encore acté concernant le champion du monde 2018.
Le Paris Saint-Germain est déjà tourné vers les prochaines saisons et souhaite sécuriser l'avenir de plusieurs éléments importants. Des discussions sont notamment en cours avec Désiré Doué et Achraf Hakimi. Luis Enrique veut continuer à envoyer des signaux forts aux joueurs qui comptent à ses yeux. Beaucoup souhaitent poursuivre l'aventure parisienne, et c'est notamment le cas de Lucas Hernandez. L'international français se sent très bien dans la capitale et apprécie son rôle, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Lucas Hernandez, le message est clair 

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, l'ancien joueur du Bayern Munich est déterminé à prolonger son contrat avec le PSG, qui court encore jusqu'en juin 2028. Le défenseur a envoyé un message clair à sa direction, qui a désormais la balle dans son camp. Toutefois, le compte indique que les champions d'Europe préfèrent pour l'instant temporiser concernant une éventuelle prolongation de Lucas Hernandez. Son dossier ne serait pas considéré comme prioritaire, alors que d'autres négociations sont actuellement en cours.

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Nul doute, cependant, que si Lucas Hernandez poursuivait sur sa lancée avec le club francilien, il pourrait rapidement attirer l'attention des dirigeants parisiens sur sa demande. Les matchs vont s'enchaîner rapidement pour le PSG, avec notamment un déplacement sur la pelouse de Villarreal la semaine prochaine en Ligue des champions. Nuno Mendes étant encore incertain, Lucas Hernandez pourrait en profiter pour obtenir du temps de jeu contre la formation espagnole. Le Français avait d'ailleurs marqué les esprits lors de sa titularisation face à une autre équipe de Liga, à savoir le Barça. Depuis le début de la saison, le défenseur de 30 ans a pris part à 10 rencontres toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, inscrivant un but.
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Sergio : Si toi tu es petit de tous les points de vue, moi je ne le suis pas. La seule magouille concernant le Ballon d'Or dont on parle est une affaire de pari et pas de vote. Et s'il y a quelqu'un qui doit fermer sa grande gueule, c'est bien toi.

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