PSG : Hakimi hésite à prolonger son contrat

Auteur d'un triplé contre Le Havre, ce qui ne lui était jamais arrivé durant sa carrière, Achraf Hakimi a déjà reçu une offre de prolongation du PSG. Luis Enrique tient à garder l'international marocain, mais tout n'est pas si simple.

A 27 ans, Achraf Hakimi a connu bien des choses dans sa carrière, mais le défenseur marocain n'avait jamais signé un triplé. C'est désormais chose faite, puisque vendredi soir, face à une formation havraise ouverte aux quatre vents, le joueur formé au Real Madrid a signé trois vrais buts d'attaquant pour le Paris Saint-Germain. « Ce n'est pas le match de ma vie mais je suis content », a reconnu Achraf Hakimi, qui, il est vrai, n'a pas été soumis à un pressing énorme des attaquants havrais et pouvait donc se lancer vers l'avant. Pour Luis Enrique, la satisfaction était grande et c'est pour cela que l'entraîneur espagnol du PSG souhaite désormais que ses dirigeants prolongent très rapidement le contrat d'Achraf Hakimi annonce L'Equipe.

Hakimi veut prendre son temps

Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l'Inter, le défenseur international marocain a prolongé en février 2025 jusqu'en 2029. Et le quotidien sportif affirme que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos veulent désormais qu'Achraf Hakimi signe jusqu'en 2031, soit deux ans de plus. Tout cela avec évidemment une augmentation de salaire, sachant qu'actuellement Hakimi gagne près de 13 millions d'euros bruts par an, ce qui fait de lui l'un des défenseurs les mieux payés du monde. Cependant, L'Equipe indique que cette prolongation n'est pas imminente et cela parce qu'Achraf Hakimi veut prendre son temps. « L’international marocain et son entourage ont plutôt freiné les discussions, estimant qu’il restait suffisamment de temps avant de penser à signer un nouveau bail deux ans après sa dernière prolongation. »

Achraf Hakimi, qui a tout gagné avec le Paris Saint-Germain, n'en parle pas, mais forcément il doit tout de même avoir dans un coin de sa tête un rendez-vous nettement plus inquiétant pour lui. En effet, durant l'année 2024, le défenseur du PSG passera devant une cour d'assises suite à une plainte pour viol dont il a toujours contesté la véracité. De cette épisode judiciaire dépend aussi une grande partie de son avenir sportif. Mais du côté du Paris SG, on est convaincu de l'innocence d'Achraf Hakimi et c'est pour cela que cette prolongation rapide est envisagée.