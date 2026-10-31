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PSG : Kroupi à peine remis, Paris arrive

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parEric Bethsy
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De retour à la compétition après trois mois d’absence, le Français Eli Junior Kroupi aura besoin de temps pour retrouver ses sensations. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain et ses autres courtisans se tiennent déjà à l’affût au cas où Bournemouth finissait par craquer.
Revoilà Eli Junior Kroupi. Victime d’une fracture du cinquième métatarse du pied droit en juillet dernier, l’attaquant de 20 ans a retrouvé les terrains avec Bournemouth. Le Français a eu droit à une petite apparition lors du succès à Old Trafford (3-0) dimanche, avant sa deuxième entrée contre Aston Villa (3-0) trois jours plus tard en League Cup. Le coach Marco Rose prend soin de ne pas précipiter les choses avec son jeune talent. Mais, à l’image du Paris Saint-Germain, les clubs intéressés semblent beaucoup moins patients.

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Rappelons que l’ancien joueur de Lorient bénéficiait d’une sacrée cote pendant le mercato estival. Le double champion d’Europe était sur le coup, tout comme le FC Barcelone, Chelsea ou encore Tottenham qui, selon les informations de TEAMtalk, continuent de suivre l’international Espoirs tricolore, surtout maintenant qu’il a quitté l’infirmerie. A noter deux autres courtisans se seraient ajoutés à la liste, et non des moindres puisqu’il s’agit des Gunners d'Arsenal et de Manchester United.
Avec tout ce beau monde, Bournemouth se doute qu’il sera difficile de retenir Eli Junior Kroupi. Mais les Cherries s’opposent catégoriquement à son départ cet hiver. L’actuel 13e de Premier League compte sur son attaquant pour le reste de la saison. Si la porte reste fermée, le Paris Saint-Germain devra se rabattre sur une autre piste. On sait que les Parisiens envisagent de compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia avec une recrue hivernale. A priori, ça ne sera pas Eli Junior Kroupi, mais le Paris Saint-Germain pourra toujours revenir à la charge par la suite.
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