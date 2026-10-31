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Ballon d'Or : France Football porte plainte

Foot Mondial
parClaude Dautel
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La direction de France Football, qui organise le Ballon d'Or, a annoncé ce samedi qu'elle portait plainte afin d'en savoir plus sur une série de paris exacts faits sur le classement du Ballon d'Or 2026 par une ou des personnes bien informées.
Informé par un site spécialisé qu'il y avait d'étranges paris faits sur le site Polymarket dans les semaines qui ont précédé la remise du Ballon d'Or, lundi à Londres, France Football a décidé de réagir. Dans un communiqué, le média français, qui appartient au même groupe que le quotidien L'Equipe, a annoncé qu'il portait plainte afin d'en avoir le coeur net. Car le rédacteur en chef de France Football a plusieurs fois répété que le secret n'était partagé que par quelques personnes, alors que ces parieurs ont misé des sommes considérables sur le classement exact des cinq premiers du Ballon d'Or. Difficile de croire qu'il ne s'agit que d'un pur hasard ou de la chance, et c'est pour cela que le média footballistique a décidé de réagir.

France Football ne rigole plus

Dans un communiqué relayé par Le Parisien, le Grouper Amaury, à qui appartient France Football, explique les raisons de cette plainte. « Le Ballon d’Or est le trophée le plus prestigieux pour un joueur de foot au monde. L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue. Nous tenons à rappeler que le gagnant se voit décerner le Ballon d’Or à l’issue d’un vote indépendant. Nous prenons très au sérieux les allégations de fuites des résultats et de paris potentiellement frauduleux. Des investigations sont en cours pour vérifier les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités », indique France Football.
De son côté, Upside fait une nouvelle révélation. A savoir qu'un compte misait depuis 2024 sur le bon résultat du Ballon d'Or. « Les paris suspects du Ballon d’Or ont peut-être commencé bien avant cette année. Selon nos informations, un compte remporte ses paris depuis 2024. En 2024, il misait déjà sur Rodri, alors que presque personne n’y croyait. Cette année, il a parié sur Kane une minute avant la clôture du vote le 28 septembre », fait remarquer le site spécialisé. De quoi peut-être donner des idées à France Football et aux enquêteurs.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca au Sporting, tout s'accélère

Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire

Ballon d'Or : France Football porte plainte

"Le Ballon d’Or est le trophée le plus prestigieux pour un joueur de foot au monde." Si c'est vraiment le cas pour un joueur de foot alors qu'il pratique un sport individuel.

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Ça sent les infos venues de l equipe....

Ballon d'Or : Mbappé battu de 28 points par Harry Kane

Yep je pensait a Le Bron avec cette analogie foireuse, le faux GOAT que les ricain adorent.

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Il pourrait mais il faut réduire le salaire.

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