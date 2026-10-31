OM : Paixao refuse une première offre

OM : Paixao refuse une première offre

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parJérôme Capton
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Transparent depuis le début de la saison, Paixao est annoncé sur le départ de l'Olympique de Marseille et cela dès le prochain mercato d'hiver. Mais, l'attaquant brésilien a déjà fait connaître ses conditions.
Auteur d'une préparation explosive avec l'OM, Paixao avait poussé les supporters phocéens à faire campagne pour que le club phocéen le conserve cet été alors que Frank McCourt souhaitait le vendre à Sunderland pour remplir les caisses de son club. Finalement, à la demande de Bruno Genesio, le propriétaire américain avait cédé et l'attaquant brésilien est donc resté à Marseille. Cependant, depuis, Paixao est dans un vrai trou noir, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM n'étant que l'ombre de lui-même. Certains observateurs pensent que le joueur de 26 ans n'a pas bien vécu l'échec de son transfert vers la Premier League, mais désormais on parle de nouveau d'un départ dès le mercato d'hiver. Et les regards sont tournés vers le Brésil où Marseille aurait déjà des touches avec Vasco. Un scénario totalement repoussé par les représentants de Paixao.

Paixao ne signera pas avec Vasco

S'exprimant dans le média brésilien VDG-Cast, consacré au Vasco de Gama, les agents de l'attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille ont été très clairs sur les intentions de Paixao à court terme. « Il n'y a rien avec Vasco et le joueur ne souhaite pas retourner au Brésil », ont fait savoir ces derniers. Autrement dit, si le natif de Macapa doit revenir un joueur dans son pays, ce n'est pas pour tout de suite. Les représentants de Paixao ont confirmé que ce dernier souhaitait continuer sa carrière en Europe, estimant qu'à 26 ans il avait encore quelques belles années dans sa carrière.

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Il va désormais falloir connaître aussi la position de l'Olympique de Marseille dans ce dossier, et surtout de Frank McCourt. Car ce dernier a probablement constaté que l'attaquant brésilien n'avait pas confirmé ses belles performances de l'été et qu'en refusant son transfert à Sunderland, l'OM s'était peut-être tiré une balle dans le pied. Une balle à plusieurs dizaines de millions d'euros, puisque le club anglais était prêt à faire un gros effort pour le recruter. A la place, Sunderland a lâché 30 millions d'euros pour recruter Malick Fofana à l'OL et rien ne dit qu'une équipe de Premier League fera une nouvelle offre pour Paixao.
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