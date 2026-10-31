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Ballon d'Or : Un scandale XXL va éclater, France-Football est prévenu

Foot Mondial
parClaude Dautel
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S'appuyant sur l'enquête d'un média numérique français axé sur le business et les crypto-monnaies, The Guardian affirme qu'au moins une personne basée en France a misé sur le classement exact du Ballon d'Or. Elle aurait visiblement eu des informations confidentielles. France-Football, organisateur du trophée, a été informé.
Rédacteur en chef de France-Football, qui organise le Ballon d'Or, Vincent Garcia a dit et répété que très peu de personnes connaissaient le nom du Ballon d'Or avant que celui-ci ne soit révélé. Mais, à en croire Raph Pautard, qui dirige le média Upside 24, spécialisé dans le business et l'économie numérique, l'un de ceux qui étaient dans le secret des dieux a probablement franchi une ligne jaune en misant de manière anonyme sur Polymarket. Selon The Guardian 12 comptes créés entre le 1er et le 20 octobre ont tous misé sur le classement exact du Ballon d'Or, à savoir Kane, Mbappé, Yamal, Rodri et Messi. Et l'un de ces comptes aurait même été identifié en France par l'équipe d'Upside 24, le nom du possesseur de ce compte aurait même été transmis à France-Football.
Sachant qu'à en croire le rédacteur en chef de France Football, les personnes informées plusieurs jours à l'avance du classement se comptent sur les doigts de la main, il semble tout de même que l'enquête pourrait vite aboutir. Du côté du Guardian, on affirme que la police française devrait être saisie afin d'en savoir plus sur cette sale histoire. Car les comptes concernés par ces paris ont gagné le gros. « Au lieu de répartir leurs mises sur différents résultats, les comptes ont concentré leurs paris sur un scénario précis : la victoire de Kane, suivie de Mbappé en deuxième position, Yamal en troisième, Rodri en quatrième et Messi en cinquième. Chaque position a ensuite correspondu aux résultats officiels, générant près de 200 000 $ de profits », précise le média anglais.
Pour l'instant, France-Football n'a pas du tout communiqué sur ce sujet, même si l'organisateur du Ballon d'Or ne pourra pas se taire éternellement, d'autant qu'Upside 24 affirme que les parieurs ont commencé à retirer l'argent gagné. « Il faut une mise au point et un éclaircissement de la part de France Football », réclame Daniel Riolo, qui ne croit pas à des paris faits au hasard.
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… L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue.… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Et si ça se trouve avant la fin de la journée juste au-dessus de cet article il y en aura un beau qui dit foncéca car ne quittera pas Lyon vous avez l'art et la manière de dire tout et son n'importe quoi et son contraire dans la même journée on se demande où est donné tes journalistique à part chercher la pêche à l'enfumage de votre public c'est tout ce que vous savez faire

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"Le Ballon d’Or est le trophée le plus prestigieux pour un joueur de foot au monde." Si c'est vraiment le cas pour un joueur de foot alors qu'il pratique un sport individuel.

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Ça sent les infos venues de l equipe....

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Yep je pensait a Le Bron avec cette analogie foireuse, le faux GOAT que les ricain adorent.

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