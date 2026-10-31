OL : Le Groupama Stadium se vide, ça devient génant

Avec une jauge officielle de 59.186 places, le Groupama Stadium est le troisième plus grand stade de France. Seul problème, il se remplit de moins en moins même si l'Olympique Lyonnais n'est pas coupable à 100%.

Le Progrès, face à Crystal Palace et Nice, les deux derniers matchs joués à domicile, à peine plus de 40.000 fans rhodaniens étaient présents. Même si ce ne sont pas les affiches les plus sexys de la saison, cela pose tout de même un problème car l'Olympique Lyonnais aurait bien besoin de recettes aux guichets à la hausse en ces temps difficiles. Cette désaffection ne peut pas être mise uniquement sur le dos de l'équipe de Paulo Fonseca, puisque globalement les résultats sont plutôt bons en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais, c'est la programmation qui est au cœur des soucis. Responsable mais pas coupable. Dimanche à 17h15, lorsque débutera le match de Ligue 1 entre l'OL et Angers, ils ne seront qu'à peine plus de 40.000 dans le stade de Lyon. Et ce n'est pas une première puisque, comme le rappelle, face à Crystal Palace et Nice, les deux derniers matchs joués à domicile, à peine plus de 40.000 fans rhodaniens étaient présents. Même si ce ne sont pas les affiches les plus sexys de la saison, cela pose tout de même un problème car l'Olympique Lyonnais aurait bien besoin de recettes aux guichets à la hausse en ces temps difficiles. Cette désaffection ne peut pas être mise uniquement sur le dos de l'équipe de Paulo Fonseca, puisque globalement les résultats sont plutôt bons en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais, c'est la programmation qui est au cœur des soucis.

La LFP ne contrôle plus le calendrier

En Ligue Europa, la rencontre face à la formation anglaise débutait un jeudi à 18h45. Et pour en revenir au match de dimanche contre Angers, il était programmé dans un premier temps à ce samedi, mais à la demande des autorités il a été déplacé à dimanche. Une décision prise en début de semaine, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux supporters pour s'organiser. Et c'est là un vrai problème, puisque la Ligue de Football Professionnel ne peut pas s'opposer aux exigences des préfectures, lesquelles sont focalisées sur la sécurité lors des événements sociaux qui se déroulent chaque samedi en France. Dans ce dossier, les dirigeants lyonnais n'ont donc aucun pouvoir et ils subissent les événements, et la désaffection d'une partie du public.

Du côté de Paulo Fonseca, on prend tout cela avec philosophie. « Ce décalage change notre programmation, mais il y a des choses plus importantes qu’un match de foot. Ce n’est pas important, et ça nous laisse un jour de plus pour bosser », constate même l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. A voir si les supporters de l'OL sont du même avis.