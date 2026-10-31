Le meilleur défenseur de Ligue 2 joue à l'ASSE, il confirme
Sohaib Naïr

Le meilleur défenseur de Ligue 2 joue à l'ASSE, il confirme

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE affronte Guingamp ce samedi soir en Ligue 2. Les Verts veulent poursuivre leur parcours en tête du championnat.
L'AS Saint-Étienne vise plus que jamais une remontée en Ligue 1 à l'issue de la saison. Ian Cathro veut maintenir ses troupes concentrées et rigoureuses jusqu'au terme de cet exercice. L'entraîneur écossais sait que l'équilibre reste fragile dans un club comme Saint-Étienne. L'été dernier, la direction a réalisé de belles opérations sur le marché des transferts afin de renforcer l'effectif stéphanois. Sohaib Naïr a notamment rejoint les rangs de l'ASSE en provenance de Guingamp. Un club que le défenseur de 24 ans retrouvera justement ce samedi soir en Ligue 2. Forcément, il s'agira d'un match particulier pour le natif de Saint-Denis.

Naïr met tout le monde d'accord 

Du côté de ses coéquipiers stéphanois, on se réjouit en tout cas de pouvoir compter sur le talent de Naïr. Même son de cloche pour ses... anciens coéquipiers. Et ce n'est pas Donatien Gomis qui dira le contraire. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, le joueur guingampais a notamment évoqué les qualités de son ancien partenaire :
« Il aime les duels, il aime les un contre un. Ça en fait un défenseur très dur à passer. Il est ultra-régulier, son équipe aussi et il s’épanouit là-bas. C’est quasiment le meilleur défenseur de Ligue 2. Qu’il s’impose dans la meilleure équipe de Ligue 2, c’est normal. »

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À Guingamp, on connaît donc parfaitement les qualités et le potentiel de l'international algérien, promis à un bel avenir. Devenu titulaire à l'ASSE, Sohaib Naïr va devoir poursuivre sur sa lancée et continuer à envoyer des signaux positifs, aussi bien à son club qu'à la concurrence. Le chemin vers la montée sera encore long et tous les cadres devront répondre présents pour permettre à l'AS Saint-Étienne de retrouver sa place parmi l'élite du football français.
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