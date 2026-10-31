OM : Révolte des joueurs, ils refusent une baisse de salaire

Dans une situation économique compliquée, l'Olympique de Marseille comptait sur un effort financier de ses joueurs pour améliorer ses comptes. Mais Stéphane Richard et Frank McCourt ont eu une mauvaise surprise.

Le signal envoyé par le propriétaire de l'OM durant l'été était simple et il a été compris de tous. Pour le club phocéen, l'ère des gros salaires est terminée, même si Marseille a encore dans son effectif des joueurs recrutés par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ces derniers avaient accordé des salaires XXL à l'image d'un Pierre Emile Hojbjerg qui touche 500.000 euros chaque mois. Cependant, au début du mois de septembre, on nous a vendu une belle histoire, à savoir que conscients de la situation, les joueurs marseillais étaient prêts à baisser leur salaire afin de ne pas mettre le club sous pression et de passer plus facilement la DNCG. Mais ce samedi, Foot Mercato annonce que tout cela n'était qu'un doux rêve des dirigeants de l'Olympique de Marseille et que finalement, aucun joueur n'a accepté de voir le montant en bas de sa feuille de paie à la baisse.

Les joueurs de l'OM disent non

« L’ensemble des joueurs sollicités a refusé la proposition de la direction marseillaise. Aucun accord n’a donc été trouvé pour revoir les conditions salariales à la baisse. Un refus qui complique davantage la tâche des dirigeants, alors que ces discussions devaient justement permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières », précise Santi Aouna. Un coup dur pour Frank McCourt et Stéphane Richard, lesquels pensaient que les joueurs de l'OM comprendraient la nécessité de se serrer un peu la ceinture pour le bien de tous. Face à cet échec des discussions avec les joueurs, les dirigeants du club phocéen vont donc devoir jouer sur d'autres leviers, et il n'y en a pas des centaines. Autrement dit, l'effectif de Bruno Genesio risque de prendre un coup de serpette au prochain mercato.

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Alors que l'on évoquait ces derniers jours la possibilité d'un ou deux recrutements en janvier 2027, une fois l'OM passé devant la DNCG, ce sont désormais des départs qui sont envisagés au prochain mercato d'hiver afin de rétablir encore plus les comptes. Si c'est le cas, c'est forcément un énorme coup dur pour l'Olympique de Marseille, mais également et surtout pour Bruno Genesio qui se demande comment tout cela va se terminer. Car l'ancien entraîneur du LOSC ne s'attendait pas à cela en signant à l'OM.