OL : Paulo Fonseca au Sporting, tout s'accélère

La presse portugaise n'est pas loin de considérer comme acquis le transfert de Paulo Fonseca au Sporting Lisbonne pour remplacer Rui Borges, dont le départ est imminent. L'OL pourrait en profiter pour régler une dette de 5 millions d'euros.

Paulo Fonseca serait ouvert à un retour au Portugal dix ans après son départ du Sporting Braga. De son côté, Frédéric Varandas, président du Sporting, estime que l'entraîneur pourrait être la solution idéale pour succéder à Rui Borges », affirme Joao Pedro Oca, journaliste portugais. Aucune question n'a été posée à Paulo Fonseca vendredi à deux jours de la réception du SCO sur son avenir à l'Olympique Lyonnais. Pourtant, à en croire le célèbre média sportif portugais Maisfutebol, l'entraîneur de l'OL est bien le numéro 1 sur la liste des dirigeants du Sporting au moment où le club de Lisbonne s'apprête à se séparer de Rui Borges. Nos confrères citent également CNN Portugal, qui a eu la même information concernant Paulo Fonseca. Selon eux, la prochaine trêve internationale pourrait permettre au Sporting de limoger son entraîneur et de recruter l'actuel technicien de l'Olympique Lyonnais. «», affirme Joao Pedro Oca, journaliste portugais.

L'OL devrait 5,5ME au Sporting

Pour parvenir à un accord avec le club de Michele Kang, le Sporting a un atout en or, affirme le média portugais. En effet, lors du transfert d'Afonso Moreira à l'Olympique Lyonnais en 2025, le Sporting a prévu une clause lui permettant de toucher 20% sur une plus-value en cas de revente du joueur. Cet été, l'OL a transféré Moreira à Leverkusen pour 32 millions d'euros, et le Sporting doit donc toucher 5,5 millions d'euros suite à cette opération. Toujours selon Maisfutebol, le club français n'aurait pas encore réglé cette somme à la formation portugaise, qui pourrait donc en profiter pour négocier plus facilement la venue de Paulo Fonseca dans les prochaines semaines en proposant à l'Olympique Lyonnais d'inclure ces 5,5ME dans la transaction.

Lié avec l'OL jusqu'en juin 2027, Paulo Fonseca n'a pas prolongé son contrat, et à en croire les dernières déclarations de Mathieu Louis-Jean, il n'y avait pas d'urgence à le faire. « On discute toujours avec le coach. C’est en cours, on discute, on échange. On a toujours dit qu’on prenait notre temps », avait précisé le directeur sportif de Lyon après le match contre Nice. Le Sporting pourrait rapidement brouiller les cartes.