PSG : Le Barça tente un hold-up à Paris

Non retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Kang-in Lee devrait en profiter pour repartir en Espagne. L'ancien milieu offensif de Majorque plaît toujours autant à l’Atlético Madrid. Mais une réunion entre l’agent du Sud-Coréen et le FC Barcelone pourrait bien relancer son avenir.

Les remplaçants du Paris Saint-Germain commencent à perdre patience. Parmi les joueurs exclus du meilleur onze de Luis Enrique, Bradley Barcola fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ, tout comme l’attaquant portugais Gonçalo Ramos , coincé derrière le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, ainsi que Kang-in Lee. Le milieu offensif de 25 ans plaît toujours autant à l’Atlético de Madrid qui avait déjà tenté sa chance il y a quelques mois.

L’hiver dernier, les Colchoneros s’étaient heurtés à un mur étant donné que l’entraîneur parisien souhaitait encore conserver le Sud-Coréen. Il faut croire que le technicien a changé d’avis puisque le transfert de Kang-in Lee semble désormais envisagé. Du moins si l’Atlético Madrid, ou un autre club, répond aux exigences financières du Paris Saint-Germain. Les Madrilènes, encore loin d’un accord avec la direction francilienne, feraient bien de se méfier. Car en toute discrétion, le FC Barcelone risque d’arracher la signature de Kang-in Lee cet été.

Le quotidien Sport révèle une réunion entre l’agent de l’international sud-coréen et le directif sportif blaugrana Deco. Pour le moment, les deux parties n’ont entamé aucune véritable négociation. Le dirigeant catalan s’est simplement renseigné sur la situation du remplaçant de Luis Enrique. Ainsi, le Portugais a dû apprendre que Kang-in Lee, jamais titularisé lors des grands rendez-vous du Paris Saint-Germain, ne sera sans doute pas retenu par ses supérieurs malgré son contrat jusqu’en 2028. Reste à savoir si le Barça décidera de passer à l’action sur ce dossier, et si le prix fixé par le double champion d’Europe ne représentera pas un obstacle pour les finances barcelonaises.