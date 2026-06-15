PSG : Le prix de Kang-in Lee fixé, l’Atlético hallucine

Non retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Kang-in Lee intéresse toujours l’Atlético Madrid. Les Colchoneros s’apprêtent à entamer les discussions pour le transfert du milieu sud-coréen. Mais le prix fixé par les dirigeants parisiens complique déjà l’opération.

Les choix de Luis Enrique en disent long sur la situation de Kang-in Lee. A plusieurs reprises, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a certes complimenté son milieu polyvalent. Il n’empêche que le Sud-Coréen entre de moins en moins dans ses plans. Il suffit de jeter un œil à son temps de jeu en Ligue des Champions pour deviner sa place dans la hiérarchie. Cette saison, l’ancien joueur de Majorque n’a pas débuté un seul match dans la compétition européenne. Pire encore, Kang-in n’a même pas participé aux quatre dernières rencontres du Paris Saint-Germain en C1.

Kang-in Lee loin de l'Atlético

Dans ce contexte, le Parisien ne peut qu’envisager un départ cet été. Durant le précédent mercato hivernal, l’international sud-coréen avait été retenu. On parlait même d’une possible prolongation pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Quelques mois plus tard, il n’est plus question d’un réengagement pour le remplaçant désormais détenteur d’un bon de sortie. Courtisan de longue date, l’Atlético Madrid espère bien profiter de cette ouverture. Mais encore faut-il parvenir à un accord avec le Paris Saint-Germain.

Avant le début des négociations, il existe un écart important entre les deux parties, prévient Mundo Deportivo. Les Colchoneros espèrent boucler le transfert de Kang-in Lee pour 25 millions d’euros, tandis que le double champion d’Europe évalue son milieu à 35 millions d’euros. Il faut dire que le gaucher, seulement âgé de 25 ans, reste considéré comme un joueur talentueux capable de se distinguer pendant le Mondial 2026. De bonnes performances avec la Corée du Sud pourraient jouer en faveur des Parisiens, surtout si d’autres clubs se manifestent.