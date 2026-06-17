PSG : Milan va lâcher un énorme chèque pour le tueur parisien

A peine arrivé sur le banc de l'AC Milan, Ruben Amorim a déjà l'intention de chambouler son effectif. Désireux de renforcer le poste d'attaquant de pointe, l'entraîneur portugais s'est lancé à l'assaut de Gonçalo Ramos, le buteur portugais du PSG, supersub préféré de Luis Enrique.

Ils ne sont pas nombreux à pousser pour quitter le Paris Saint-Germain . Mais même après avoir remporté deux Ligue des champions consécutives, certains joueurs estiment que leur carrière personnelle ne progresse pas. Kang-in Lee et Gonçalo Ramos sont justement dans ce schéma là, eux qui ne servent à Luis Enrique de deuxième couteau. Si pour le premier, un transfert vers l'Atlético de Madrid est de plus en plus pressenti, pour le second, l'identité de son futur club est particulièrement floue. L'attaquant de pointe portugais plait à de nombreuses formations européennes prestigieuses, dont l'AC Milan de Ruben Amorim.

Gonçalo Ramos, une porte de sortie milanaise

Comme l'indique en effet la Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim, tout juste nommé entraineur de l'AC Milan en remplacement de Massimiliano Allegri parti à Naples, a la ferme intention de s'attaquer au dossier Gonçalo Ramos. A la recherche de renforts dans son secteur offensif, et notamment au poste de numéro 9, l'ancien coach de Manchester United et du Sporting CP apprécie particulièrement son profil. Sa technique, sa polyvalence offensive et son sens du but sont trois facteurs qui poussent Amorim à faire le forcing pour le recruter.

Toutefois, pour aller le chiper au PSG, ce ne sera certainement pas chose aisée. Longtemps considéré comme le pigeon de l'Europe, le club de la capitale ne veut plus se faire marcher dessus et ne compte pas brader son attaquant. Pour rappel, la direction parisienne avait lâché 65 millions d'euros pour le recruter en provenance de Benfica, mais sa valeur marchande n'a fait que chuter étant donné sa situation sportive particulière au PSG. A ce jour, Transfermarkt l'évalue à 30 ME, une aubaine pour un club comme Milan.