PSG : Milan va lâcher un énorme chèque pour le tueur parisien

bravo a lui, il a repondu sur le terrain, un grand joueur
Oui je vois...au moins 33..
" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣
Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.
Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading