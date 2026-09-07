Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League
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Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League

PSG07 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG devra faire attention lors des prochaines fenêtres de mercato car Willian Pacho est notamment courtisé en Premier League.
Le Paris Saint-Germain a changé pas mal de choses cet été lors du mercato. Luis Enrique aura encore une fois du travail avant de relancer la machine francilienne. L'entraîneur espagnol peut tout de même compter sur une ossature d'équipe solide. En défense centrale, l'ancien coach du Barça s'appuie notamment sur Willian Pacho. L'Équatorien sort de deux exercices impressionnants, ayant notamment permis au PSG de remporter deux Ligues des champions de suite. Ses performances ne laissent d'ailleurs pas insensibles en Premier League.

Pacho bientôt parti, le PSG peut s'inquiéter ? 

D'après les informations de Caught Offside, Arsenal et Manchester City sont en effet dans le coup pour tenter de récupérer Pacho à l'avenir. Les deux clubs ont notamment supervisé l'ancien de Francfort lors du déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Lille. Il sera en revanche difficile pour les clubs intéressés de récupérer Willian Pacho. Le Paris Saint-Germain n'est absolument pas vendeur et, à moins d'une demande officielle du joueur de quitter le club, il y a quasiment aucune chance de le voir partir. Surtout que le défenseur a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2031 vendredi dernier au Parc des Princes.

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Encore une fois cette saison, Pacho aura une importance déterminante dans les futurs résultats du Paris Saint-Germain. Le début de saison du PSG est pour le moment très insuffisant et, comme ses partenaires, l'Équatorien a du mal physiquement. Il faudra donc monter en puissance pour enchaîner les victoires et relancer une dynamique positive, sous peine de se mettre le feu. Cette semaine, le PSG aura deux rencontres importantes à disputer. La première au Parc des Princes en Ligue des champions face au Slovan Bratislava et une seconde sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1.
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Derniers commentaires

« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

L1 : Deux Lyonnais se font une place dans l’équipe type

toujours aussi con toi , pauvre type

« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire

Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League

Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

OM : Défaite contre Paris, un Marseillais prend cher

Il a été vraiment mauvais et physiquement largué. Et ce n'était "que" le PFC.

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