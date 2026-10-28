Nice à vendre, l'inquiétante révélation de Romain Molina

La vente de l’OGC Nice est évoquée dans la presse depuis plusieurs mois, sans que la situation évolue pour autant. Et pour cause, selon Romain Molina, personne ne veut acheter le club azuréen.

En août 2019, Ineos faisait l’acquisition de l’OGC Nice. Un projet d’envergure à l’époque que l’on pensait capable de rivaliser avec des clubs de la dimension de l’OL ou de l’OM mais aussi du PSG à plus long terme. Globalement, l’aventure de Jim Ratcliffe en Ligue 1 aura tourné au vinaigre et à l’échec. A tel point que depuis maintenant 24 mois, celui qui a en parallèle racheté Manchester United souhaite se débarrasser du club azuréen.

Ineos trop gourmand pour la vente de Nice

Le problème, c’est que rien n’a bougé depuis. A qui la faute ? Romain Molina a sa petite idée sur le sujet. Pour le journaliste, le prix fixé par Ineos a refroidi plus d’un acquéreur potentiel. Bloquant ainsi une éventuelle vente de l’OGC Nice à ce stade. « Cela fait au moins deux ans qu'INEOS cherche à vendre l'OGC Nice mais personne ne se bouscule à cause du prix demandé (bien, bien trop haut) et des pertes abyssales du club » détaille le journaliste sur son compte X avant de poursuivre.

« Maintenant, INEOS met en vente le Lausanne-Sport et continue d'avoir des prétentions délirantes… » ajoute-t-il, puis de conclure. « J'ai rarement vu un groupe faire toujours les mêmes erreurs mais vu que les "conseillers" (plutôt des courtisans) de Ratcliffe n'osent rien lui dire… » argumente Romain Molina. A très court terme, une vente de l’OGC Nice n’a donc aucune chance d’aboutir.

La question est maintenant de savoir si le groupe britannique qui détient le Gym acceptera de revoir ses prétentions à la baisse pour se débarrasser du club de la Côte d’Azur. En attendant, les dirigeants niçois doivent composer avec des moyens très limités. Ce à quoi le nouvel entraîneur Olivier Pantaloni s’accommode plutôt bien depuis le début de la saison. Nice est effectivement 10e de Ligue 1 avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites en 2026-2027.