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Nice à vendre, l'inquiétante révélation de Romain Molina

OGC Nice
parCorentin Facy
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La vente de l’OGC Nice est évoquée dans la presse depuis plusieurs mois, sans que la situation évolue pour autant. Et pour cause, selon Romain Molina, personne ne veut acheter le club azuréen.
En août 2019, Ineos faisait l’acquisition de l’OGC Nice. Un projet d’envergure à l’époque que l’on pensait capable de rivaliser avec des clubs de la dimension de l’OL ou de l’OM mais aussi du PSG à plus long terme. Globalement, l’aventure de Jim Ratcliffe en Ligue 1 aura tourné au vinaigre et à l’échec. A tel point que depuis maintenant 24 mois, celui qui a en parallèle racheté Manchester United souhaite se débarrasser du club azuréen.

Ineos trop gourmand pour la vente de Nice 

Le problème, c’est que rien n’a bougé depuis. A qui la faute ? Romain Molina a sa petite idée sur le sujet. Pour le journaliste, le prix fixé par Ineos a refroidi plus d’un acquéreur potentiel. Bloquant ainsi une éventuelle vente de l’OGC Nice à ce stade. « Cela fait au moins deux ans qu'INEOS cherche à vendre l'OGC Nice mais personne ne se bouscule à cause du prix demandé (bien, bien trop haut) et des pertes abyssales du club » détaille le journaliste sur son compte X avant de poursuivre.
« Maintenant, INEOS met en vente le Lausanne-Sport et continue d'avoir des prétentions délirantes… » ajoute-t-il, puis de conclure. « J'ai rarement vu un groupe faire toujours les mêmes erreurs mais vu que les "conseillers" (plutôt des courtisans) de Ratcliffe n'osent rien lui dire… » argumente Romain Molina. A très court terme, une vente de l’OGC Nice n’a donc aucune chance d’aboutir.
La question est maintenant de savoir si le groupe britannique qui détient le Gym acceptera de revoir ses prétentions à la baisse pour se débarrasser du club de la Côte d’Azur. En attendant, les dirigeants niçois doivent composer avec des moyens très limités. Ce à quoi le nouvel entraîneur Olivier Pantaloni s’accommode plutôt bien depuis le début de la saison. Nice est effectivement 10e de Ligue 1 avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites en 2026-2027.

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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

5 eme a 3 point du premier marseille a eu plus de bléssé avant nous dc ca veut juste rien dire et je vais te le repeter une 10 eme fois n'importe quel club prefere etre 4 eme que 5eme juste logique

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