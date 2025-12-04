PSG : Luis Enrique ne lui fait pas confiance, il signe en Ligue 2

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Ilyes Housni a peu de chances de prolonger dans la capitale. Son départ pourrait même intervenir dès le mois de janvier, deux clubs de Ligue 2 étant à l’affût.

Prêté au Havre en 2024-2025, Ilyes Housni joue avec les jeunes du Paris Saint-Germain cette saison. Auteur d’un doublé contre Chelsea lors de l’International Cup 21 cette semaine, le natif de Créteil a toutefois peu de chances de poursuivre sa carrière dans la capitale. A 20 ans, Housni ne veut plus perdre de temps et alors que Luis Enrique ne lui fait pas confiance pour intégrer la rotation dans le groupe professionnel, son départ ne fait désormais plus aucun doute.

Une tendance confirmée par le site Jeunes Footeux, qui nous apprend que l’attaquant de 20 ans est dans le viseur de deux clubs de Ligue 2. Le Red Star ainsi que le Stade Lavallois ont manifesté leur intérêt pour recruter Ilyes Housni. Un départ pour zéro euro à la fin de la saison était une option pour ces deux pensionnaires de deuxième division. Mais c’est finalement vers un transfert au mois de janvier que l’on pourrait se diriger. En effet, le média indique que le PSG verrait cette solution d’un bon oeil afin de récupérer une faible indemnité de transfert et surtout d’inclure un pourcentage élevé à la revente.

Direction la Ligue 2 pour Housni ?

La question est maintenant de savoir si Ilyes Housni sera ouvert à l’opportunité de rejoindre la Ligue 2, ou si le jeune attaquant du Paris Saint-Germain préfèrera attendre la fin de saison pour être libre et ainsi choisir le club de son choix. Du côté parisien, le choix de ne pas faire confiance à Housni semble en tout cas définitif et cela alors que Luis Enrique a lancé de nombreux Titis dans le grand bain de la Ligue des Champions ces derniers mois avec Mayulu, Mbaye ou encore Ndjantou. Une destinée que Housni aurait aimé suivre, mais ce ne sera visiblement pas le cas. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’international espoirs marocain de 20 ans ne parviendra pas à exploser dans un futur proche, en Ligue 2 ou ailleurs.