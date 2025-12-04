Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

La coupe du monde de Messi est honteuse
si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu
face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool
La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.
Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
