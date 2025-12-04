Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

Peu ouvert aux médias, le Paris Saint-Germain accorde une attention particulière aux déclarations de ses joueurs. Le conseiller sportif Luis Campos se charge de cette surveillance. D’ailleurs, le dirigeant portugais se méfie surtout du journal L’Equipe à qu’il refuse de donner des interviews.

Contrairement à toutes les autres équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’envoie aucun de ses joueurs en conférence de presse d’avant-match. Le club de la capitale obéit à cette consigne de l’UEFA avant ses rendez-vous de Ligue des Champions, mais pas en championnat. Le pensionnaire du Parc des Princes se montre relativement fermé vis-à-vis des médias. Et la sortie d’Achraf Hakimi sur Canal+ en août dernier n’avait sans doute rien arrangé.

Dans un entretien accordé à la chaîne cryptée, le latéral droit avait revendiqué son statut de prétendant au Ballon d’Or. Le Paris Saint-Germain, inquiet à l’idée de voir ses propos créer des tensions dans le groupe, avait demandé à supprimer ce passage, en vain. La direction francilienne accorde donc une attention particulière au contenu des entretiens de ses joueurs. Et c’est notamment Luis Campos qui est chargé de cette étroite surveillance, nous apprend L’Equipe. Le conseiller sportif connaît suffisamment les joueurs, leurs situations sportives et contractuelles pour identifier les potentiels pièges des journalistes.

D’ailleurs, le Portugais, qui a poursuivi le quotidien sportif en justice pour diffamation à plusieurs reprises, refuse toutes les demandes d’interview du journal depuis deux ans. « Ce n'est pas un club fermé, les personnes se parlent mais tous les actes bons ou mauvais ont des conséquences », explique l’entourage de Luis Campos à L’Equipe. Autant dire que nos confrères ne sont pas près d’obtenir un tête-à-tête avec le complice de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui ne cache pas non plus sa lassitude concernant les rumeurs et ses obligations avec les médias.