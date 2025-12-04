ICONSPORT_276732_0355
Luis Campos

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

PSG04 déc. , 15:30
parEric Bethsy
0
Peu ouvert aux médias, le Paris Saint-Germain accorde une attention particulière aux déclarations de ses joueurs. Le conseiller sportif Luis Campos se charge de cette surveillance. D’ailleurs, le dirigeant portugais se méfie surtout du journal L’Equipe à qu’il refuse de donner des interviews.
Contrairement à toutes les autres équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’envoie aucun de ses joueurs en conférence de presse d’avant-match. Le club de la capitale obéit à cette consigne de l’UEFA avant ses rendez-vous de Ligue des Champions, mais pas en championnat. Le pensionnaire du Parc des Princes se montre relativement fermé vis-à-vis des médias. Et la sortie d’Achraf Hakimi sur Canal+ en août dernier n’avait sans doute rien arrangé.
Dans un entretien accordé à la chaîne cryptée, le latéral droit avait revendiqué son statut de prétendant au Ballon d’Or. Le Paris Saint-Germain, inquiet à l’idée de voir ses propos créer des tensions dans le groupe, avait demandé à supprimer ce passage, en vain. La direction francilienne accorde donc une attention particulière au contenu des entretiens de ses joueurs. Et c’est notamment Luis Campos qui est chargé de cette étroite surveillance, nous apprend L’Equipe. Le conseiller sportif connaît suffisamment les joueurs, leurs situations sportives et contractuelles pour identifier les potentiels pièges des journalistes.

Lire aussi

Diakité au PSG, le gros pari de Luis CamposDiakité au PSG, le gros pari de Luis Campos
D’ailleurs, le Portugais, qui a poursuivi le quotidien sportif en justice pour diffamation à plusieurs reprises, refuse toutes les demandes d’interview du journal depuis deux ans. « Ce n'est pas un club fermé, les personnes se parlent mais tous les actes bons ou mauvais ont des conséquences », explique l’entourage de Luis Campos à L’Equipe. Autant dire que nos confrères ne sont pas près d’obtenir un tête-à-tête avec le complice de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui ne cache pas non plus sa lassitude concernant les rumeurs et ses obligations avec les médias.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277767_0067
Equipe de France

Un taulier de Lens interpelle Deschamps, ce n'est pas Thauvin

liverpool pense a un francais pour remplacer salah iconsport 267776 0061 397889
Premier League

Mohamed Salah et Liverpool, c'est fini

ICONSPORT_273541_0122
PSG

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

retraite yaya toure stoppe tout il veut devenir entraineur icon 36417361252855
OL

L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco

Fil Info

18:30
Un taulier de Lens interpelle Deschamps, ce n'est pas Thauvin
18:00
Mohamed Salah et Liverpool, c'est fini
17:30
Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone
17:00
L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco
16:40
CdM 2026 : Messi attend la France avec zéro pression
16:20
OM : Benatia fait une promesse impossible à tenir
16:00
L’OL met la main à la poche et publie un communiqué
15:00
TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole

Derniers commentaires

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La coupe du monde de Messi est honteuse

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu

L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading