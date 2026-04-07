PSG : L'aveu troublant de Luis Enrique sur Ekitike

Ce mercredi soir, le PSG aura un gros test face à Liverpool. Ce sera un match particulier pour Hugo Ekitike, aujourd’hui en réussite chez les Reds, mais qui a connu des moments compliqués lors de son passage dans la capitale française.

Le Paris Saint-Germain se méfie de Liverpool, même si les Reds ne sont pas dans la forme de leur vie. Luis Enrique a sans doute un plan en tête pour venir à bout du club de la Mersey ce mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions . L’Espagnol attend de ses joueurs qu’ils respectent leur adversaire et donnent tout pour se rapprocher du dernier carré.

Liverpool traverse une période délicate, mais compte bien poser des problèmes au PSG. C’est notamment l’ambition d’un certain Hugo Ekitike, qui vivra un retour spécial au Parc des Princes.

Luis Enrique nouveau fan de Ekitike

Ekitike n’aura passé que quelques mois au PSG et a peu connu Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne comptait pas forcément sur lui et avait préféré recruter Randal Kolo Muani. Depuis, l’ancien joueur de Reims a fait du chemin, s’illustrant à Francfort puis à Liverpool. De quoi susciter quelques regrets côté parisien ? Luis Enrique s’est en tout cas exprimé en conférence de presse sur la progression d’Hugo Ekitike :

« Après son départ d’ici, il a été très bon en Allemagne et à Liverpool. Il est maintenant international, il a beaucoup progressé. Il était très jeune quand il était ici, il s’est beaucoup amélioré. Mais ce n’est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool. »

À noter que Vitinha a également dit tout le bien qu’il pensait de son ancien coéquipier, dont l’état d’esprit est salué partout où il passe. Il faudra toutefois mettre les sentiments de côté mercredi soir : aucun cadeau ne sera fait des deux côtés pour ce choc, qui avait déjà tenu toutes ses promesses la saison passée.