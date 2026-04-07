Bradley Barcola ICONSPORT_361644_0582

PSG : Barcola de retour, c'était un faux espoir

PSG07 avr. , 13:05
parHadrien Rivayrand
0
Bradley Barcola est bientôt rétabli de sa blessure, mais ne pourra pas tenir sa place face à Liverpool ce mercredi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Le jeune crack francilien a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise. Il devrait en revanche être opérationnel pour le déplacement à Anfield la semaine prochaine.
À noter que Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont toujours en convalescence.
0
Articles Recommandés
Mason Greenwood ICONSPORT_279505_0290
OM

L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

Vinicius ICONSPORT_363726_0004
PSG

L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

Djylian N’Guessan ICONSPORT_346791_0362
ASSE

ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé

ICONSPORT_362628_0309
OM

L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans

Fil Info

07 avr. , 13:40
L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG
07 avr. , 13:20
L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide
07 avr. , 13:00
ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé
07 avr. , 12:40
L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans
07 avr. , 12:20
L'OL relance la piste El Chadaille Bitshiabu !
07 avr. , 12:00
Liverpool fait l'impasse sur le PSG, la bombe anglaise
07 avr. , 11:44
PSG : Barcola déjà de retour, la belle surprise
07 avr. , 11:30
OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre
07 avr. , 11:07
Manchester United prolonge Harry Maguire

Derniers commentaires

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

Nuamah il a pas Jouer depuis une Saison ça sert a rien de Compter sur lui cette Saison et Même pendant sa Meilleur période y’a dû avoir Même pas 5 bon Match. Même si il rejoue c’est pas lui qui va Changer visage dé equipe

OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

La sphère facho-machiste 🤣🤣🤣

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise

Qui en passe 3 dans ton chiotte de stade

L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans

Petit délire : Balerdi part avec Pavard. Ordonnez prend la place de titulaire avec Aguerd. Égan Riley Médina et ce jeune prennent place sur le banc. Ça c'est si on finit sur le podium. Sinon on va chialer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading