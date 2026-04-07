PSG : Barcola de retour, c'était un faux espoir

OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.