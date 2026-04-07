PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Fais gaffe F01 va nous pondre un article pour nous dire que t’es le nouveau président de l’OM.
ENDRICK sera à la fin de saison un accident financier . Il n'aura rien apporté à l'OL . Un joueur du centre aurait été et de loin plus bénéfique .
Et c'est exactement là qu'in juge un entraîneur en plus de sa tactique : la gestion du temps des joueurs blessés ou en retour de blessure .
Du pipo . De source officielle, s'il y'a un joueur qui viendra jamais a PARIS ST GERMAIN c'est bien De Jong . Il était à 2 doigts de signer au PSG ,mais il a préféré le Barça ,soit ,mais a insulté le club francilien en disant qu'il préfère un grand club pour s'améliorer que d'être dans un petit club en devenir .
On voit que tu as passé un sale week end toi... qui c'est qui va pas aller en LDC l'an prochain ? 🤣 Pourtant faut profiter de la vie, il faisait superbe, pas de mistral, un mer d'huile, un peu trop de monde dans les calanques mais un coucher de soleil parfait... 😎
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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