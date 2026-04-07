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PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

PSG07 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
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Le forcing soudain de la Ville de Paris pour faire rester le PSG au Parc des Princes n'entre pas dans le calendrier prévu par Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari travaille toujours avec Poissy et Massy pour son futur grand stade.
Nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire a bien fait comprendre qu’il comptait tenir ses promesses et rendre possible la vente du Parc des Princes au Qatar. La situation pourrait même être étudiée dès le mois d’avril au prochain conseil exceptionnel de la Ville de Paris. Mais comme cela a été relaté dans la foulée des élections municipales, Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours voulu être propriétaire du stade de la Porte de Saint-Cloud, n’entend pas du tout se précipiter. Le président du PSG compte bien conserver le calendrier qu’il s’était fixé et ne pas tout chambouler parce qu’il y avait un nouveau maire dans la capitale de la France.

Le PSG revient vers Massy et Poissy

L’information dévoilée ce lundi par L’Equipe confirme cette tendance. En effet, Victoriano Melero, le directeur général du PSG, est envoyé pour garder le contact avec les deux villes candidates pour recevoir le club francilien en cas de déménagement. Le dirigeant parisien va ainsi rencontrer Sandrine Berno Dos Santos, élue Les Républicains de la ville de Poissy, et Nicolas Samoen, élu UDI de la ville de Massy.
Après la pause voulue par les élections municipales, l’idée du PSG est donc de reprendre les discussions sur les études, les sondages et toutes les questions d’organisation qui doivent être réglées. Ceci dans le but de permettre à Nasser Al-Khelaïfi de faire son choix à l’automne, comme il l’a toujours annoncé. Les deux villes, Poissy et Massy, vont désormais mettre en place des consultations afin de prendre le pouls au sein de leur population.
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La venue du PSG dans ces villes provoquerait de gros investissements, de la création d’emploi et une attractivité améliorée. En dehors de cela, les habitants craignent aussi les bouchons et les supporters les soirs de match, et l’engorgement des transports publics ou des réseaux routiers. Autant de questions qui vont faire l’objet d’études attentives à l’heure où la ville de Paris se remet sérieusement en course. Avec toutefois des contraintes, comme la crainte de ne pas pouvoir faire un stade aussi grand que voulu si jamais le PSG restait au Parc des Princes, où l’extension des tribunes sera forcément limitée.
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On voit que tu as passé un sale week end toi... qui c'est qui va pas aller en LDC l'an prochain ? 🤣 Pourtant faut profiter de la vie, il faisait superbe, pas de mistral, un mer d'huile, un peu trop de monde dans les calanques mais un coucher de soleil parfait... 😎

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
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332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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