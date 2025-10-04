PSG : L'Arabie Saoudite ne lâche pas Marquinhos

Toujours titulaire au PSG malgré la signature d’Illya Zabarnyi, Marquinhos a fait l’objet d’un intérêt de l’Arabie Saoudite l’été dernier. Une offre qui reviendra sur la table du capitaine brésilien dans un an.

En dépensant plus de 60 millions d’euros pour s’offrir Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth, le Paris Saint-Germain a anticipé la succession de Marquinhos. Le capitaine brésilien de 31 ans, sous contrat avec le club de la capitale, est toujours performant pour l’instant. Mais en s’offrant l’Ukrainien, considéré l’an passé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League, le PSG a souhaité préparer l’avenir. Car en interne, on sait que la fin approche pour « Marqui » à Paris. Et pour preuve, l’Arabie Saoudite lui a proposé un pont d’or l’été dernier, une offre rejetée par l’homme aux 101 sélections avec le Brésil.

La Saudi Pro League n’a toutefois pas dit son dernier mot. C’est ainsi que selon L’Equipe, l’Arabie Saoudite a prévu de revenir à la charge dès l’été prochain pour tenter de s’offrir celui qui a rejoint le PSG en 2013 contre 30 millions d’euros en provenance de l’AS Roma à l’époque. « Déjà présentes depuis plusieurs mois, les offres saoudiennes ressurgiront au printemps pour le capitaine brésilien » expliquent nos confrères Hugo Delom et Loïc Tanzi, qui précisent par ailleurs que pour les grosses affiches de Ligue des Champions cette saison, Marquinhos devrait encore avoir la préférence de Luis Enrique dans son duel avec Illya Zabarnyi.

Mais il ne fait aucun doute que progressivement, la succession se fera entre les deux hommes. D’autant qu’après un début de saison neutre, l’Ukrainien vient de sortir trois performances remarquées face à l’OM, l’AJ Auxerre et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Son agressivité et sa manière de défendre en avançant malgré une certaine lenteur sur les premiers mètres, plaisent à Luis Enrique qui estime que Zabarnyi est parfaitement complémentaire avec Pacho. Il y a donc fort à parier que l’Ukrainien sera le titulaire en défense centrale la saison prochaine au PSG. Reste à savoir si Marquinhos regardera tout cela du banc de touche ou de sa télévision, depuis l’Arabie Saoudite ou ailleurs.