Le Portugal après la France, le PSG pique sa crise

Victime d’une blessure à l’ischio contre l’Atalanta le 18 septembre dernier, Joao Neves n’a toujours pas fait son retour à la compétition avec le PSG. Il va pourtant rejoindre la sélection portugaise pendant la trêve.

Un mois après la polémique au sujet de la gestion de la blessure d’Ousmane Dembélé en équipe de France, le Paris Saint-Germain s’attaque désormais au Portugal. Et le champion d’Europe en titre a de quoi être furieux. La raison de la colère des dirigeants parisiens concerne la gestion de Joao Neves . Victime d’une blessure à l’ischio lors de la 1ère journée de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame le 18 septembre dernier au Parc des Princes, l’international portugais n’a toujours pas repris la compétition.

Out contre l’OM, Auxerre et le Barça, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne fait pourtant partie de la sélection de Roberto Martinez pour les matchs contre l’Irlande et la Hongrie. Une convocation qui a mis l’état-major du PSG dans une colère noire selon Record. Le journal portugais explique qu’un énorme sentiment de frustration règne au Campus PSG suite à cette convocation de Joao Neves pour le rassemblement du mois d’octobre avec le Portugal. Sa présence au sein de la liste a « surpris » les dirigeants parisiens, lesquels s’efforcent à ne prendre aucun risque avec ses joueurs blessés et qui aimerait que les sélectionneurs en fassent autant.

Pour rappel, Joao Neves était initialement dans le onze de départ du PSG contre Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions. Mais après un échauffement durant lequel il a ressenti de mauvaises sensations, le joueur de 20 ans a finalement été remplacé par Warren Zaïre-Emery et ne figurait même pas sur la feuille de match. Un mois après s’être fâché contre le staff de l’équipe de France, c’est cette fois le Portugal qui est dans le viseur de la direction parisienne. Et nul doute que si Joao Neves venait à se blesser lors des matchs de Ligue des Nations à venir, c’est une polémique sans précédent qui pourrait voir le jour et à juste titre tant le PSG est dans son rôle afin de protéger ses joueurs blessés ou sur la corde sur le plan physique.