« Des excuses ou des résultats », le roi du PSG met les choses au clair

Il y a des manières différentes de gérer ça. En fait, tu peux avoir des excuses ou des résultats. Et nous, on veut des résultats, quels que soient les joueurs qui joueront.- Luis Enrique avant la rencontre contre Barcelone en conférence de presse
Elsie37 Les conditions d'investissement du Qatar en France correspondent à un besoin de notre part dès le départ: ceux sont les mêmes que l'on a rencontrées dans les contrats d'armements, où des pays clients potentiels du Rafale ou de nos frégates réclament des "prestations compensatoires", ie le réinvestissement dans leur industries d'une partie du montant des contrats. Là, le gouvernement Sarkozy a voulu récupérer sous cette forme une partie des achats d'hydrocarbures par la France au Qatar. Du côté Qatari, à l'époque les relations étaient très tendues avec l'Arabie saoudites et plusieurs voisins, et accéder aux demandes françaises étaient un moyen pour eux de nouer une relation forte avec une puissance diplomatique importante. Ton excès de prudence à priori n'est pas nécessaire. A tout moment, tu peux revenir sur ce genre de relations: Abramovic et Chelsea en sont un exemple, le propriétaire russe ayant été obligé de vendre le club londonien après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
En 2006 le PSG gagne une coupe de France. Cesse de dire que QSI était là en 2006 hein, sois élégant et cultivé.
Recherche, lis et instruits toi un peu. Méprise le PSG si tu veux, peu importe, mais fais le en étant crédible. Le projet est né, et il est maintenant champion d'Europe.
On le voit et on le sait tous les jours. Fais une mise à jour du football et reviens s'il te plais. Cela m'évitera d'avoir à te remettre en place et à à toi d'éviter de passer pour un clown, et oui, rires. Zidane là.
moi je ne mele pas de la conversation,franchement savoir qui a la plus grande m'importe peu,on a chacun notre equipe supportons la et ne perdons pas notre temps a se creper le chignon^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
