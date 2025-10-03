ICONSPORT_272593_0001

« Des excuses ou des résultats », le roi du PSG met les choses au clair

PSG03 oct. , 22:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain a montré cette semaine pourquoi cette équipe est championne d’Europe. Le groupe de Luis Enrique est venu à bout du FC Barcelone du côté de Montjuic, malgré les nombreuses blessures. Le technicien espagnol ne s’en préoccupe pas. Il connaît la recette pour gagner.
Imperturbable, Luis Enrique a déroulé son plan de jeu face au FC Barcelone d’Hansi Flick. Le technicien espagnol et son groupe ont su ramener les trois points au sein de l’hexagone après un match haletant. Mené après 20 minutes de jeu, le club de la capitale a su renverser la machine pour s’imposer en fin de rencontre. Malgré les absences des cadres notamment sur le secteur offensif, Luis Enrique ne veut se trouver aucune excuse. L’ancien sélectionneur de la Roja a trouvé la recette pour donner faim à son groupe malgré les difficultés physiques de certains.
Il y a des manières différentes de gérer ça. En fait, tu peux avoir des excuses ou des résultats. Et nous, on veut des résultats, quels que soient les joueurs qui joueront.
- Luis Enrique avant la rencontre contre Barcelone en conférence de presse

Sans se plaindre, Enrique trouve la recette

Ce vendredi, le journal l’Equipe révèle que le technicien espagnol gère son groupe de main de maître. Il sait positiver dans les moments difficiles et remettre un coup de collier dans les périodes plus tranquilles. La méthode zéro excuse malgré les blessures fonctionne pour permettre à son groupe de se sentir concerné. La mentalité de l’Espagnol déteint sur ses joueurs comme le confirme Gonçalo Ramos. «  Il y a des manières différentes de gérer ça. En fait, tu peux avoir des excuses, ou des résultats. Et nous, on veut des résultats, quels que soient les joueurs qui joueront. Notre mentalité est sans doute la plus belle de nos qualités. Chez nous, tout le monde travaille très bien toute la semaine. Et le jour du match, peu importe ceux qui jouent, on peut jouer comme le fait le PSG à chaque match, » explique l’attaquant portugais après la victoire en Catalogne. Malgré le manque de créativité sur certains matchs de Ligue 1, le PSG a toujours soif de victoires et de titres. Une idée transmise par son entraîneur dès le début de saison. Enrique veut se succéder en tant que vainqueur de la Ligue des champions cette année. Et malgré les blessures, l’homme de 55 ans s’adapte sans jamais se trouver des excuses. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

