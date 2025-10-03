ICONSPORT_272593_0010

PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne

PSG03 oct. , 20:30
parCorentin Facy
La presse espagnole ne lâche pas l’affaire dans le dossier Vitinha et affirme que le milieu de terrain du PSG est la priorité du Real Madrid pour l’été prochain. Des rumeurs improbables voient d’ailleurs le jour à ce sujet.
Troisième au Ballon d’Or il y a deux semaines, Vitinha est devenu en l’espace de trois ans l’un des joueurs majeurs du Paris Saint-Germain. Homme à tout faire du milieu de terrain dans le dispositif tactique de Luis Enrique, le Portugais s’impose aujourd’hui comme l’un des milieux de terrain les plus complets au monde. Fort à la récupération, habile comme personne balle au pied et doté pour ne rien gâcher d’une frappe de balle exceptionnelle, Vitinha fait logiquement rêver les cadors européens.
L’arracher au PSG ne sera pas simple -voire impossible- mais du côté du Real Madrid, l’espoir fait vivre. Le club merengue l’assume, Vitinha est sa priorité au milieu de terrain pour l’été 2026. Le Real n’a jamais véritablement remplacé Luka Modric et Toni Kroos et estime qu’une recrue telle que Vitinha pourrait compenser en partie ces deux départs. La presse espagnole insiste chaque semaine avec cette rumeur et l’alimente avec de nouveaux éléments de manière régulière. A en croire le site Defensa Central, une clause libératoire à 90 millions d’euros pourrait justement permettre au Real Madrid de faciliter la venue de l’international portugais de 25 ans. Une information très étonnante pour ne pas dire improbable.

Vitinha et le PSG, une improbable clause évoquée 

D’abord car les clauses libératoires de ce type sont interdites en France, mais surtout car le PSG ne passe jamais ce genre de gentlemen's agreement avec ses joueurs en promettant de les libérer en cas d’offre à un prix fixé au préalable. En février dernier, Vitinha avait prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2029. Et pour le club de la capitale, il n’est évidemment pas question d’envisager un départ dès l’été prochain, encore moins du côté du Real Madrid, un club avec lequel les relations sont glaciales. Reste que pour la presse espagnole, le dossier n’est pas aussi simple et un départ du natif de Vila Das Aves vers le pensionnaire du Santiago Bernabeu n’est pas à exclure. Il ne reste plus qu’à voir comment évoluera ce dossier dans les mois à venir.
