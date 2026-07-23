OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Très limité sur le plan financier, l’OM va devoir réaliser des coups cet été. Un retour de Florian Thauvin aurait du sens alors que le club phocéen cherche un ailier droit pour remplacer Mason Greenwood.

La direction de l’Olympique de Marseille ne s’en est pas caché lors de la conférence de presse de présentation de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi, le club phocéen ne dispose pas de gros moyens financiers pour ce mercato estival. L’OM doit dégraisser un maximum pour faire entrer de l’argent dans les caisses et ne se permettra plus des folies à 10 ou 20 millions d’euros, comme ce fut le cas lors des deux dernières années avec Medhi Benatia et Pablo Longoria aux manettes. Walid Acherchour a confirmé la tendance sur l’After Foot avec des révélations glaçantes pour les supporters olympiens.

« C’est la merde à l’OM. Je n’avais pas saisi le truc à ce point. J’ai parlé à des agents, ils proposent des joueurs à 10 millions d’euros et l’OM raccroche au nez. Il n’y a plus d’argent. Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups à 2-5 millions d’euros. La cellule de recrutement va devoir être très bonne. Les échos que j’ai, c’est que c’est très très chaud. Tout le monde est à vendre, beaucoup de joueurs veulent partir, je ne sais pas comment ils vont composer leur équipe, avec beaucoup de prêts je pense » a d’abord lancé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de lancer une idée qui ne déplaira pas aux supporters de l’OM : faire revenir Florian Thauvin, 33 ans, sous contrat avec a d’abord lancé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de lancer une idée qui ne déplaira pas aux supporters de l’OM : faire revenir Florian Thauvin, 33 ans, sous contrat avec Lens jusqu’en 2028.

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« Je lance une petite idée : un retour de Thauvin à la place de Greenwood. Il a refusé de tirer un penalty contre l'OM l'année dernière, si demain on l'appelle et qu'on lui dit : 'Écoute, t'es leader de l'OM en Ligue Europa’… Thauvin, je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui » a-t-il glissé. Une option qui ne déplairait sans doute pas à Florian Thauvin, qui avait ouvert la porte à un retour à Marseille en 2024 dans une interview accordée au Media Carré.

« Faire 'The Last Dance' à l'OM, ça pourrait être exceptionnel. Pour l'instant, je pense à ma carrière et à revenir à mon meilleur niveau. Mais bien évidemment que si un jour ça doit passer par l'OM, ça serait avec grand plaisir » avait-il confié. Autrement dit, si Grégory Lorenzi et Bruno Genesio venaient à contacter le champion du monde 2018, une ouverture pourrait exister et plus encore après le départ de Pierre Sage de Lens à Crystal Palace cet été. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille se penchera sur ce dossier et combien les Sang et Or réclameront pour leur attaquant, auteur de 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.