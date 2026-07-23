OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

OM23 juil. , 12:00
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Très limité sur le plan financier, l’OM va devoir réaliser des coups cet été. Un retour de Florian Thauvin aurait du sens alors que le club phocéen cherche un ailier droit pour remplacer Mason Greenwood.
La direction de l’Olympique de Marseille ne s’en est pas caché lors de la conférence de presse de présentation de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi, le club phocéen ne dispose pas de gros moyens financiers pour ce mercato estival. L’OM doit dégraisser un maximum pour faire entrer de l’argent dans les caisses et ne se permettra plus des folies à 10 ou 20 millions d’euros, comme ce fut le cas lors des deux dernières années avec Medhi Benatia et Pablo Longoria aux manettes. Walid Acherchour a confirmé la tendance sur l’After Foot avec des révélations glaçantes pour les supporters olympiens.
« C’est la merde à l’OM. Je n’avais pas saisi le truc à ce point. J’ai parlé à des agents, ils proposent des joueurs à 10 millions d’euros et l’OM raccroche au nez. Il n’y a plus d’argent. Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups à 2-5 millions d’euros. La cellule de recrutement va devoir être très bonne. Les échos que j’ai, c’est que c’est très très chaud. Tout le monde est à vendre, beaucoup de joueurs veulent partir, je ne sais pas comment ils vont composer leur équipe, avec beaucoup de prêts je pense » a d’abord lancé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de lancer une idée qui ne déplaira pas aux supporters de l’OM : faire revenir Florian Thauvin, 33 ans, sous contrat avec Lens jusqu’en 2028.

Lire aussi

Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie LorenziUn international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi
« Je lance une petite idée : un retour de Thauvin à la place de Greenwood. Il a refusé de tirer un penalty contre l'OM l'année dernière, si demain on l'appelle et qu'on lui dit : 'Écoute, t'es leader de l'OM en Ligue Europa’… Thauvin, je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui » a-t-il glissé. Une option qui ne déplairait sans doute pas à Florian Thauvin, qui avait ouvert la porte à un retour à Marseille en 2024 dans une interview accordée au Media Carré.
« Faire 'The Last Dance' à l'OM, ça pourrait être exceptionnel. Pour l'instant, je pense à ma carrière et à revenir à mon meilleur niveau. Mais bien évidemment que si un jour ça doit passer par l'OM, ça serait avec grand plaisir » avait-il confié. Autrement dit, si Grégory Lorenzi et Bruno Genesio venaient à contacter le champion du monde 2018, une ouverture pourrait exister et plus encore après le départ de Pierre Sage de Lens à Crystal Palace cet été. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille se penchera sur ce dossier et combien les Sang et Or réclameront pour leur attaquant, auteur de 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.
Articles Recommandés
Le Psg Lache 120 Me Pour Enzo Fernandez
PSG

Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez

Aladji Bamba
Monaco

En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME

Ol Textor A Vole 50 Millions Laccusation Tombe
OL

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Carton Rouge Retire A Balogun Une Plainte Deposee Contre La Fifa
Mondial 2026

Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA

Fil Info

23 juil. , 12:20
Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez
23 juil. , 12:10
En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME
23 juil. , 11:30
OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe
23 juil. , 11:00
Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA
23 juil. , 10:40
Le PSG ou rien, Akliouche raccroche au nez de Liverpool
23 juil. , 10:20
EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures
23 juil. , 10:00
EdF : Kanté ne voulait pas jouer avec la France
23 juil. , 9:40
Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi
23 juil. , 9:20
L'ASSE vient de le recruter, il inquiète déjà

Derniers commentaires

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Si mais uniquement en all inclusive 5 étoiles

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣

OL : Openda à Lyon, le coup tordu de la Juventus

En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading