Aladji Bamba

En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME

Monaco23 juil. , 12:10
parEric Bethsy
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Au rayon des pensionnaires de Ligue 1 dans le rouge, l’AS Monaco a aussi besoin de vendre. Maghnes Akliouche ne sera pas le seul Monégasque à partir cet été. Avant même le probable départ de l’international français au Paris Saint-Germain, son coéquipier Aladji Bamba va s’envoler pour l’Angleterre. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins annonce le transfert du milieu défensif à Newcastle. Une semaine après son 20e anniversaire, le jeune talent est attendu chez les Magpies pour passer sa visite médicale et conclure un deal estimé à 41 millions d’euros bonus compris.
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Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !

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Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣

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En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣

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Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Perso je n'ai lu que le titre et le sous titre. Le mec va rejouer la LDC, on fait la chasse aux gros salaires et tu voudrais qu'il revienne chez nous? Faut être cohérent 2mn.

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