PSG : La presse anglaise annonce le transfert de Barcola

En fin de contrat avec le PSG en juin 2028, Bradley Barcola est de plus en plus proche de rejoindre Arsenal selon la presse anglaise.

Le Paris Saint-Germain sera un acteur majeur du mercato cet été. Le club parisien souhaite renouveler une partie de son effectif à certains postes et notamment dans le secteur offensif. Le départ de Bradley Barcola est par exemple à l’ordre du jour. Luis Enrique et Luis Campos aimeraient conserver l’international français, mais aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation au-delà de 2028. Un transfert cet été est donc probable et la Premier League n’attend que ça. L’ancien Lyonnais a souvent été cité du côté de Liverpool, si les Reds venaient à rater leur cible prioritaire Yan Diomandé.

Mais selon Football Insider, c’est bien Arsenal qui tient la corde de façon de plus en plus sérieuse. Le média spécialisé l’affirme : Bradley Barcola devrait rejoindre Arsenal cet été. La piste a pris d’autant plus d’épaisseur que les Gunners ont pris un râteau de la part d’Aston Villa pour leur choix numéro un Morgan Rogers, qui devrait par conséquent rester chez les Villans. Le journaliste Jack Dawson affirme que par conséquent, Mikel Arteta et la direction londonienne se sont immédiatement rabattus sur Bradley Barcola, dont le profil unique ferait le plus grand bien à Arsenal.

Barcola à Arsenal, ça chauffe ?

La question est maintenant de savoir si cette destination conviendra à l’ailier gauche du PSG et de l’équipe de France. Surtout, les deux clubs devront se mettre d’accord sur le prix de l’ex-attaquant de l’OL, recruté il y a trois ans pour 50 millions d’euros et dont la valeur marchande a considérablement augmenté depuis avec deux titres en Ligue des Champions et des performances de très haut niveau au Paris SG. Le club de la capital espère récupérer au minimum 100 millions d’euros grâce à ce transfert.

Une somme qui pourrait ensuite être réinvestie pour recruter le successeur de Bradley Barcola. Egalement ciblé par Liverpool comme indiqué plus haut, Yan Diomandé a un profil qui plaît à la direction parisienne, même si le RB Leipzig se montre très gourmand en réclamant pour l’instant un minimum de 120 millions d’euros.