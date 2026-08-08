Yaremchuk veut revenir, l'OL ne lâchera pas un euro

Malgré le joli coup réussi avec Loïs Openda, l’Olympique Lyonnais espère s’offrir un attaquant supplémentaire. Le club rhodanien ne serait pas contre le retour de Roman Yaremchuk, à condition de le récupérer sans avoir à débourser un centime.

Pour l’Olympique Lyonnais , la fin de mercato dépendra peut-être des résultats sur la scène européenne. Une éventuelle qualification pour les barrages et pour la saison régulière de la Ligue des Champions, avec les recettes qui vont avec, offrirait davantage de marge à la direction. Ce serait peut-être l’occasion d’ajouter un attaquant supplémentaire à l’effectif de Paulo Fonseca. Malgré le joli coup réussi avec Loïs Openda, prêté par la Juventus Turin, le club rhodanien semble envisager l’arrivée d’une autre pointe qui viendrait concurrencer le Belge et le jeune Rémi Himbert.

Le média TransferFeed continue d’évoquer le possible retour de Roman Yaremchuk. Suite à son prêt en deuxième partie de saison dernière, l’Olympique Lyonnais n’avait pas levé l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros. L’attaquant ukrainien a donc retrouvé l’Olympiakos. Mais au lieu de se concentrer sur l’exercice à venir en Grèce, l’ancien joueur de Benfica ne pense qu’à un retour à Lyon. L’avant-centre âge de 30 ans met ainsi la pression sur ses dirigeants et fait les affaires de l’Olympique Lyonnais qui refuse de s’aligner sur le montant exigé.

Rien n’a changé depuis la saison dernière, l’Olympiakos attend toujours 5 millions d’euros pour transférer Roman Yaremchuk. Mais de son côté, le club rhodanien demande à ce que l’international ukrainien soit libéré de ses deux années de contrat. Sans surprise, cette hypothèse n’est absolument pas envisagée au Pirée. Les dirigeants grecs refusent même de diminuer le tarif initialement fixé. La situation peut évidemment évoluer en toute fin de mercato. Mais on voit mal l’Olympiakos passer d’un transfert à 5 millions d’euros à une résiliation de contrat.