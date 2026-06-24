PSG : Barcola à Liverpool, c'est caniculaire

PSG : Barcola à Liverpool, c'est caniculaire

PSG24 juin , 12:20
parQuentin Mallet
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L'avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain est particulièrement flou, les négociations pour sa prolongation n'ayant toujours pas abouti. Intéressé, Liverpool est de plus en plus confiant quant à une issue positive d'une opération.
Actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de France, Bradley Barcola a réussi ses premiers pas dans un Mondial en inscrivant son premier but pour son premier match. C'était face au Sénégal lors de la victoire 3-1 des Bleus. Une parenthèse enchantée qui lui permet de penser à autre chose qu'à son avenir en club, pourtant bien ambigu.
En effet, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le PSG, le natif de Lyon n'a toujours pas prolongé son bail. La raison ? Très certainement sa volonté de poursuivre sa carrière dans un club qui lui permettra d'endosser un rôle de titulaire indiscutable et ainsi de bénéficier d'un temps de jeu encore plus conséquent. Parce que sous Luis Enrique, il est relégué au rang d'option étant donné l'importance de Khvicha Kvaratskhelia à son poste. De quoi donner des envies à Liverpool, comme le confirme ce mercredi le tabloïd anglais, The Mirror.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

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Club Friendlies 1

2026
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Liverpool et Bradley Barcola, ça chauffe

S'il ne peut pas obtenir cette garantie de temps de jeu au PSG, alors Bradley Barcola cherchera sans doute à quitter la capitale cet été. Depuis plusieurs mois, Liverpool est à l'affût sur ce dossier et se tient prêt à bondir en cas d'opportunité. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'ailier tricolore est bel et bien une priorité pour les Reds, lesquels sont même plutôt confiants dans ce dossier. The Mirror précise d'ailleurs l'idée que la possible arrivée de Yan Diomande chez les Reds en attaque ne bloquerait pas du tout celle de Bradley Barcola, Liverpool étant déterminé à muscler son jeu dans ce secteur.
Reste à savoir désormais si le Paris Saint-Germain parviendra à convaincre Bradley Barcola de rester ou s'il devra le vendre pendant que sa cote est au plus fort sur le marché des transferts. Une vente ne se fera logiquement pas à n'importe quel prix, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 70 millions d'euros, les doubles champions d'Europe pensent pouvoir réclamer au moins 15 millions d'euros de plus pour laisser partir l'ancien Lyonnais. Et si en plus ce dernier brille au Mondial, alors ce prix pourrait encore grimper.
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