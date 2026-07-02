PSG : La deuxième vente majeure est bouclée, c’est le plan parfait

Le PSG connait un début de mercato parfait sur le plan des ventes. Après Gonçalo Ramos, c'est Kang-In Lee qui est annoncé à l'Atlético de Madrid de manière imminente par la presse espagnole.

Le Paris SG a donné un bon de départ a deux joueurs majeurs de son effectif cet été. Gonçalo Ramos s’en est saisi très rapidement pour signer au Milan AC dans le cadre d’un transfert qui approcherait les 70 millions d’euros. Une très belle vente pour le PSG, qui fait un peu de place dans son effectif, réalise le deuxième plus gros transfert de son histoire dans le sens des départs, et va pouvoir recruter un attaquant plus adapté à ce que recherche Luis Enrique.

L'Atlético prépare l'annonce pour Kang-In Lee

Concernant le deuxième joueur sur le départ, il est déjà bouclé affirme Marca, pour qui l’Atlético de Madrid se prépare à annoncer dans les prochains jours la signature de Kang-In Lee. Cela fait des semaines que le Sud-Coréen est proche de rejoindre les Colchoneros, mais aucun accord financier n’avait été trouvé avec le PSG. Le quotidien espagnol affirme que tout est désormais bouclé et que l’Atlético attend simplement que le joueur soit disponible après sa Coupe du monde pour rendre son arrivée officielle. Aucun montant n’a été dévoilé, mais Paris espérait 30 millions d’euros pour son polyvalent ailier gaucher.

A l’Atlético, Lee est vu comme le joueur capable d’élever le niveau technique de l’équipe, et d’essayer de faire oublier Antoine Griezmann. Il est attendu comme la deuxième recrue du club, après Alejandro Grimaldo, l’arrière gauche de Leverkusen.

Pour le PSG, ces deux belles ventes permettent de démarrer idéalement le mercato, avec de belles rentrées d’argent. Le sujet des départs sera parfait si Randal Kolo-Muani venait à signer pour la Juventus. Paris espère récupérer 150 millions d’euros au total avec ces trois départs, même si l’attaquant français a du mal à convaincre un club de mettre le paquet sur lui au plan financier.