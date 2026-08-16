Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions

Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions

PSG16 août , 16:00
parGuillaume Conte
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Le Trophée des Champions, qui se déroulera à Lens ce dimanche soir, promet une belle opposition pour lancer la saison en France. Mais pas de suspense selon RMC.
Dauphin du Paris SG en Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, le RC Lens était clairement la deuxième meilleure équipe de France derrière le club de la capitale. De quoi lui donner doublement le droit de défier la formation de Luis Enrique ce dimanche soir, dans le Trophée des Champions. Une rencontre qui se déroulera à Lens, avec donc le bénéfice pour les Nordistes d’évoluer à domicile. En plus de cela, malgré sa victoire face à Aston Villa, le PSG a tout de même eu une préparation minimaliste cet été et va forcément arriver à court de forme ou à bout de souffle.
En dépit de ces éléments, il ne fait aucun doute que le PSG va remporter ce match, et largement, aux yeux de Jérome Pineau. Le membre des Grandes Gueules sur RMC a décidé de mettre un terme à tout suspense et de dévoiler que Paris va rouler sur Lens avec une facilité déconcertante.
« Il n’y a pas de suspense. Avec cette dalle qu’on leur connait, ce groupe a soif de trophées, ils vont mettre la même intensité, cette équipe a un écart abyssal avec le RC Lens. Il y aura un beau spectacle, mais aucun suspense sur le terrain », a livré l’ancien cycliste, pour qui il faut oublier totalement la possibilité de voir Lens triompher du PSG ce dimanche soir. Il faut dire que le club « sang et or » a perdu beaucoup de joueurs, et n’a pour le moment pas la même dynamique que la saison dernière. Surtout que son entraineur Pierre Sage est parti pour Crystal Palace, et que c’est presque une reconstruction qui est en route.
Pour Paris SG, il y a eu un peu plus de mouvements l’été dernier, mais la dynamique reste clairement la même, comme le montre la victoire contre Aston Villa.

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