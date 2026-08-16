Manchester City - Arsenal : Les compositions (16h sur beIN Sports)

Manchester City - Arsenal : Les compositions (16h sur beIN Sports)

Premier League16 août , 15:06
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La composition de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Kovacic, Anderson - Semenyo, Foden, Doku - Haaland
La composition d'Arsenal : Raya - White, Gabriel, Mosquera, Calafiori - Lewis-Skelly, Guimarães - Madueke, Odegaard, Tzolis - Havertz
Articles Recommandés
Cathro
ASSE

L'ASSE mate la Ligue 1 et met la main sur un prodige tunisien

Om Aguerd Refuse Un Grand Deurope Cest Quoi Son Excuse
OM

OM : Aguerd refuse un grand d’Europe, c’est quoi son excuse ?

Le Psg Va Exploser Lens Il Spoile Le Trophee Des Champions
PSG

Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions

Cette Malediction Qui Coute Des Dizaines De Millions A Lom
OM

Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

Fil Info

16 août , 17:00
L'ASSE mate la Ligue 1 et met la main sur un prodige tunisien
16 août , 16:30
OM : Aguerd refuse un grand d’Europe, c’est quoi son excuse ?
16 août , 16:00
Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions
16 août , 15:30
Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM
16 août , 15:00
L’OL et Rennes se battent pour la même bonne pioche
16 août , 14:30
Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian
16 août , 14:05
OM : Une signature prioritaire encore annulée
16 août , 13:48
Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens
16 août , 13:30
Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

Derniers commentaires

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Ouii Moreira et Fofana, les deux meilleurs ailiers, qui seraient remplacés seulement par Duran Duran. Autant vendre toute l'équipe sinon. S'il faut encore sacrifier un joueur, ça sera Sulc.

L’OL et Rennes se battent pour la même bonne pioche

Idéal pour renforcer les 2 clubs … 👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

La malédiction de la Sardine… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Si c’est lui qui doit vous qualifier en LdC alors il vaudrait mieux le vendre tout de suite … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal

Oh merde je ne vous voyais pas si loin, courage ça ne peut aller que mieux sans Lopez. Ça va être long par contre!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading