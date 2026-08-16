Manchester City - Arsenal : Les compositions (16h sur beIN Sports)

Ouii Moreira et Fofana, les deux meilleurs ailiers, qui seraient remplacés seulement par Duran Duran. Autant vendre toute l'équipe sinon. S'il faut encore sacrifier un joueur, ça sera Sulc.
Idéal pour renforcer les 2 clubs … 👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
La malédiction de la Sardine… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Si c’est lui qui doit vous qualifier en LdC alors il vaudrait mieux le vendre tout de suite … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Oh merde je ne vous voyais pas si loin, courage ça ne peut aller que mieux sans Lopez. Ça va être long par contre!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Your Community Shield line-up! 💪🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Kovačić, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Haaland SUBS | Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Nunes, Lewis 🤝 @etihad
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Mikel names a strong starting XI 👊 🤝Presented by @deel