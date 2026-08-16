Manchester City - Arsenal : Les compositions (16h sur beIN Sports)

La composition de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Kovacic, Anderson - Semenyo, Foden, Doku - Haaland

La composition d'Arsenal : Raya - White, Gabriel, Mosquera, Calafiori - Lewis-Skelly, Guimarães - Madueke, Odegaard, Tzolis - Havertz