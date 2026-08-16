L’OL et Rennes se battent pour la même bonne pioche

Ludovic Ajorque, qui n'a pas prolongé avec Brest, pourrait bien changer d'air dans les prochaines semaines, avec Rennes et l'OL tout proche de passer à l'action.

Machine à buts passée par Angers, Clermont, Strasbourg, Mayence et désormais Brest, Ludovic Ajorque est une valeur sure du championnat. Grâce à son jeu de tête, son sens du but, sa dévotion pour le collectif et sa science du placement, le Réunionnais est un attaquant respecté de Ligue 1. Et à un an de la fin de son contrat avec le Stade Brestois, il n’a pas trouvé d’accord pour prolonger avec le club breton. A 32 ans, il est dans une situation qui plait à plusieurs clubs français. Et pas des moindres.

L'OL et Rennes se placent, l'OM en attente

Selon Foot Mercato , l’OL et Rennes se sont renseignés sur sa situation. Les deux clubs cherchent encore un avant-centre, capable d’évoluer comme joker et d’avoir du temps de jeu grâce à l’accumulation des matchs et la Coupe d’Europe. Le profil d’Ajorque plait même si aucun des deux clubs n’est passé à l’action. S’offrir l’attaquant de 32 ans ne sera pas hors de prix, sachant que sa valeur est de 3 millions d’euros.

Les deux prochaines semaines seront décisives. Sachant que Rennes va vendre Breel Embolo à Atlanta et que l’OL est bien parti pour céder Malick Fofana dans les prochaines semaines, les deux clubs vont avoir les moyens et les besoins pour appeler Ludovic Ajorque. Surtout qu’il se murmure que l’OM pourrait s’activer s’il devait un jour avoir le feu ver pour recruter.

Une situation à suivre donc dans les prochains jours du côté de Brest, où les négociations pour sa prolongation sont forcément au point mort étant donnée sa situation qui intéresse du beau monde.