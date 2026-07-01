PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

PSG01 juil. , 19:00
parCorentin Facy
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Remplaçant au PSG depuis le mois de décembre, Lucas Chevalier n’est pas certain de rester à Paris cet été. La Juventus Turin a tenté une approche pour l’international français.
Lucas Chevalier a vécu un véritable enfer cette saison. Recruté en provenance de Lille pour 40 millions d’euros, l’international français devait marcher dans les traces de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Tout ne s’est toutefois pas passé comme prévu pour Chevalier, fébrile et pas assez décisif lors de la première partie de saison au point de voir Luis Enrique donner sa chance à Matvey Safonov. Au contraire du Français, l’ex-gardien de Krasnodar a immédiatement dégagé de la sérénité et a enchaîné les bonnes performances, s’imposant comme le titulaire indiscutable du PSG depuis six mois.
La situation est complexe pour Chevalier, qui a aussi perdu sa place en équipe de France lors de l’ultime liste avant le départ pour la Coupe du monde. Un départ est envisagé et la Juventus Turin souhaite profiter de l’aubaine pour recruter celui qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP à l’issue de la saison 2024-2025. Selon des échos de la presse italiennes relayées par Tuttomercatoweb, le club bianconeri a notamment tenté d’inclure Lucas Chevalier dans le deal à venir concernant Randal Kolo Muani. Pour la Juventus Turin, l’idée était de profiter d’un possible transfert à deux têtes pour obtenir un prix groupé et donc réduit.

Le PSG ne veut pas brader Chevalier

L’offre exacte n’a pas été révélée mais la presse italienne indique que le Paris Saint-Germain a immédiatement refusé cette possibilité. Le club de la capitale, qui souhaite bel et bien se débarrasser au plus vite de Kolo Muani, affiche en revanche une position complètement différente pour Chevalier. Certes, le gardien français de 24 ans ne s’est pas imposé après un an à Paris. Mais le double champion d’Europe en titre croit encore en lui et ne s’interdit pas de le conserver. Un départ reste possible mais pas à n’importe quel prix : le Paris Saint-Germain ne bradera pas Lucas Chevalier. Un départ vers la Juventus Turin n’est donc pas envisagé, sauf très grosse offre de la Vieille Dame dans les prochaines semaines.

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Derniers commentaires

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Merci Queen Kang

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on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Olise Ouvre La Porte A Un Depart Du Bayern Munich

Ligue 1

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5
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