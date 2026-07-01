PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol
Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏
Merci Queen Kang
on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)
Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^
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🚨 Lucas Chevalier reste à Paris. ✅ ▫️ Le joueur n'a pas demandé de départ ▫️ Il conserve la confiance de Luis Enrique (@le_Parisien_PSG)