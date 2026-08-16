Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

Ouii Moreira et Fofana, les deux meilleurs ailiers, qui seraient remplacés seulement par Duran Duran. Autant vendre toute l'équipe sinon. S'il faut encore sacrifier un joueur, ça sera Sulc.
Idéal pour renforcer les 2 clubs … 👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
La malédiction de la Sardine… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Si c’est lui qui doit vous qualifier en LdC alors il vaudrait mieux le vendre tout de suite … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Oh merde je ne vous voyais pas si loin, courage ça ne peut aller que mieux sans Lopez. Ça va être long par contre!
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🚨⚪️⚫️ Amar Dedić, flying to England today for medical tests and contract signing at Newcastle. Deal done with Benfica at €35m package, as revealed yesterday. 🇧🇦