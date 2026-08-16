Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

Amar Dedic, passé par l'OM sans avoir sa chance, fait partie des joueurs de plus en plus nombreux qui explosent littéralement après avoir quitté Marseille sans avoir marqué les esprits.

Les joueurs passés par l’OM ces dernières continuent d’animer le mercato . Des joueurs qui poursuivent leur carrière et ont des fortunes diverses, c’est le lot du football. Mais à Marseille, depuis quelques années, quitter la formation provençale est souvent synonyme de progression spectaculaire et de transfert à des niveaux insoupçonnés. De quoi se dire que l’OM avait un joueur de très forte valeur, et pas que marchande, mais que cela n’a pas fonctionné.

Dedic, l'OM l'a jeté, il vaut 35 ME

Ces dernières années, c’est un scénario trop souvent rencontré avec notamment Pape Gueye, parti de l’OM en fin de contrat et qui vaut désormais 40 ME. Chez les joueurs « mal vendus », on retrouve Iliman Ndiaye, reparti vers Everton pour 18 ME, et qui pourrait faire l’objet d’un transfert à 60 ME cet été, lui qui est suivi par Manchester United et l’Arabie Saoudite. Poussé dehors il y un an après le « Rabiot Gate », Jonathan Rowe a été vendu 17 ME, et est désormais dragué pour un retour en Premier League pour 30 ME.

Une exposition après un départ de l’OM, voilà qui caractérise totalement le transfert qui prend forme ce dimanche. Passé par Marseille par le biais d’un prêt avec option d’achat, Amar Dedic avait vu Marseille le renvoyer en Autriche sans faire jouer cette fameuse option. En Provence, il n’avait joué que 10 matchs, pour seulement deux titularisations. Depuis, le joueur est parti pour le Benfica Lisbonne pour 12 ME, et va désormais, un an plus tard, signer à Newcastle pour 35 ME. Le fameux « flair » de Medhi Benatia et Pablo Longoria est tout de même mis à rude épreuve sur ces dernières années, avec le coche manqué sur de nombreux cas.