PSG : Fabian Ruiz sur le départ, il envoie un message limpide
Fabian Ruiz (PSG)

PSG : Fabian Ruiz sur le départ, il envoie un message limpide

PSG01 juil. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a plusieurs dossiers chauds à gérer cet été lors du mercato. Parmi eux, celui de Fabian Ruiz, qui souhaite poursuivre l'aventure avec les doubles champions d'Europe.
Le Paris Saint-Germain ne compte pas se précipiter sur le marché des transferts et va accélérer ses mouvements à l'issue de la Coupe du monde 2026. Fabian Ruiz fait partie des joueurs actuellement en Amérique du Nord, avec l'objectif de remporter ce nouveau trophée. L'ancien milieu de terrain de Naples n'est pas rassasié après avoir remporté une nouvelle Ligue des champions avec le PSG.
À son retour en France, l'international espagnol prendra le temps de faire le point sur son avenir. Le PSG souhaite prolonger son contrat, une perspective qui convient parfaitement au joueur. Malgré un intérêt récent de Chelsea, Fabian Ruiz n'a aucune intention de quitter la capitale.

Fabian Ruiz déclare sa flamme au PSG 

Ces dernières heures, lors d'une interview accordée à la presse, le joueur parisien a d'ailleurs adressé un message fort à sa direction : « J’ai un contrat avec le PSG jusqu’en 2027. La vérité, c’est que je suis très heureux là-bas. Nous avons une excellente équipe. J’ai la chance de pratiquer un beau football et d’avoir remporté deux Ligues des champions consécutives. J’ai un contrat, mais pour l’instant, nous n’en parlons pas. Nous avançons pas à pas. Je suis concentré sur la Coupe du monde, on verra après. »

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Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger l'Espagnol jusqu'en juin 2029, soit deux saisons supplémentaires. Sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz est devenu un élément incontournable du dispositif parisien. Son envie de poursuivre l'aventure à Paris constitue un signal fort pour son entraîneur, qui souhaite s'appuyer sur des joueurs pleinement investis dans le projet du club. Le dossier Fabian Ruiz va donc connaître de nouvelles avancées dans les prochaines semaines.
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