OM : Aguerd refuse un grand d’Europe, c’est quoi son excuse ?

Nayef Aguerd, dont l'OM veut se défaire, fait la fine bouche pour quitter le club provençal après son spectaculaire refus de signer à la Real Sociedad.

Sur le point de rejoindre la Real Sociedad, Nayef Aguerd a finalement refusé de signer pour le club basque alors que l’accord était total avec le joueur et avec l'OM . Le motif n’est selon lui pas sa visite médicale alors qu’il souffre d’une pubalgie qui a du mal à passer, mais un désaccord avec l’entraineur sur son utilisation lors des trois premiers matchs. Le voir renoncer à un départ qu’il souhaitait plus que tout pour cette raison semble farfelu, mais le Marocain a pris sa plume sur les réseaux sociaux pour jurer qu’il ne s’agissait pas d’un réel problème médical lors de sa visite médicale.

L’OM souhaite toujours le voir partir, notamment en raison de son gros salaire. Et le Lion de l’Atlas ne sera pas utilisé lors des premiers matchs, en raison du protocole de reprise qui n’est pas totalement terminé après son opération. Le Napoli s’intéresse toujours à lui, alors que les discussions se poursuivent pour faire signer Benoit Badiashile en provenance de Chelsea. Mais selon Napoli Magazine, Nayef Aguerd a déjà prévenu qu’il n’était pas intéressé par l’idée de signer pour le club de Campanie.

Une destination de plus refusée, à moins que cette information ne date du temps où il voulait plus que tout rejoindre la Real Sociedad ? En tout cas, trouver un nouveau point de chute à un joueur qui n’a pas joué depuis des mois et semble difficile à convaincre ne sera pas chose aisée pour l’OM.

Le seul avantage du deal manqué avec la Real Sociedad, c’est que les clubs européens savent que Marseille est prêt à envisager un prêt, payant ou non, avec ou sans option d’achat, pour se défaire du défenseur central qui possède toujours une clause pour un départ si un club met 15 ME sur la table.