Khvicha Kvaratskhelia vers un record
Kvaratskhelia atout du PSG en Ligue des champions

PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris

PSG17 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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Khvicha Kvaratskhelia a montré sous le maillot du PSG qu'il était bien un joueur de classe mondiale. Alors forcément plusieurs clubs européens tournent autour de l'international géorgien.
Le Paris Saint-Germain s'est parfois lourdement planté dans ses acquisitions les plus chères, les dossiers Zabarnyi et Chevalier le confirment. Mais les 80 millions d'euros lâchés par Nasser Al-Khelaifi en janvier 2025 à Naples pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia sont probablement l'un des meilleurs investissements de l'histoire du club de la capitale. L'attaquant de 25 ans a prouvé qu'il ne craquait pas sous le prix de ce transfert, et si le PSG a gagné la Ligue des champions l'an passé, il le doit aussi beaucoup aux performances du joueur géorgien. Cette saison, Khvicha Kvaratskhelia remet cela et forcément des clubs de Premier League s'intéressent à la situation du joueur parisien, au point même d'espérer le faire venir dès la saison prochaine alors qu'il a encore trois ans de contrat avec les champions d'Europe. Journaliste pour The Athletic, David Ornstein a calmé tout le monde, et notamment Arsenal, dont le nom est lié à Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG est en position de force

Dans un podcast, le journaliste anglais admet que faire signer Khvicha Kvaratskhelia serait une excellente idée. Cependant, il a rapidement ajouté que jamais le joueur géorgien n'aura un bon de sortie lors du prochain mercato et surtout, l'ailier international de 25 ans n'a pas réellement envie de partir du Paris Saint-Germain. «Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au PSG. Il semble extrêmement heureux là-bas, et ils sont certainement extrêmement contents de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal ou qui que ce soit d'autre ait une chance pour le moment », a prévenu David Ornstein, qui confirme ce que tout le monde pense du côté parisien.
A noter que les performances de Khvicha Kvaratskhelia ont fait grimper son prix, puisque désormais le prix du joueur géorgien est passé à 90 millions d'euros. Un prix qui permet déjà de faire le tri dans la liste des clubs éventuellement capables de s'offrir l'attaquant parisien. Surtout si en fin de saison, le PSG gagne une deuxième Ligue des champions. Le seul problème pour Kvaratskhelia est que la Géorgie ne jouera pas le Mondial, ce qui l'empêche définitivement d'être en course pour le Ballon d'Or.

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ah tiens te revoila toi? T'avais quelque peu disparu non?!! Toujours aussi optimiste pour ton OL?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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