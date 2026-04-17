PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris

Khvicha Kvaratskhelia a montré sous le maillot du PSG qu'il était bien un joueur de classe mondiale. Alors forcément plusieurs clubs européens tournent autour de l'international géorgien.

Le Paris Saint-Germain s'est parfois lourdement planté dans ses acquisitions les plus chères, les dossiers Zabarnyi et Chevalier le confirment. Mais les 80 millions d'euros lâchés par Nasser Al-Khelaifi en janvier 2025 à Naples pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia sont probablement l'un des meilleurs investissements de l'histoire du club de la capitale. L'attaquant de 25 ans a prouvé qu'il ne craquait pas sous le prix de ce transfert, et si le PSG a gagné la Ligue des champions l'an passé, il le doit aussi beaucoup aux performances du joueur géorgien. Cette saison, Khvicha Kvaratskhelia remet cela et forcément des clubs de Premier League s'intéressent à la situation du joueur parisien, au point même d'espérer le faire venir dès la saison prochaine alors qu'il a encore trois ans de contrat avec les champions d'Europe. Journaliste pour The Athletic, David Ornstein a calmé tout le monde, et notamment Arsenal, dont le nom est lié à Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG est en position de force

Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au PSG. Il semble extrêmement heureux là-bas, et ils sont certainement extrêmement contents de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal ou qui que ce soit d'autre ait une chance pour le moment », a prévenu David Ornstein, qui confirme ce que tout le monde pense du côté parisien. Dans un podcast, le journaliste anglais admet que faire signer Khvicha Kvaratskhelia serait une excellente idée. Cependant, il a rapidement ajouté que jamais le joueur géorgien n'aura un bon de sortie lors du prochain mercato et surtout, l'ailier international de 25 ans n'a pas réellement envie de partir du Paris Saint-Germain. «», a prévenu David Ornstein, qui confirme ce que tout le monde pense du côté parisien.

A noter que les performances de Khvicha Kvaratskhelia ont fait grimper son prix, puisque désormais le prix du joueur géorgien est passé à 90 millions d'euros. Un prix qui permet déjà de faire le tri dans la liste des clubs éventuellement capables de s'offrir l'attaquant parisien. Surtout si en fin de saison, le PSG gagne une deuxième Ligue des champions. Le seul problème pour Kvaratskhelia est que la Géorgie ne jouera pas le Mondial, ce qui l'empêche définitivement d'être en course pour le Ballon d'Or.