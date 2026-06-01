Le PSG débarque à Roland-Garros et met le feu au central

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ont fait le déplacement ce lundi à Roland-Garros afin de présenter ses deux trophées de la Ligue des champions sur le court central. L'occasion pour le Ballon d'Or en titre de mettre de l'ambiance, le fameux chant "Après tant d'années" étant entonné par des spectateurs dans une enceinte où le calme est le plus souvent imposé.

L'an dernier, Ousmane Dembélé était venu tout seul avec la Ligue des champions après la victoire contre l'Inter. Mais ce lundi, l'attaquant parisien était accompagné de deux autres internationaux français, à savoir Désiré Doué, Warren-Zaïre-Emery, Bradley Barcola, le trio devant ensuite rejoindre Clairefontaine où l'équipe de France prépare ses deux derniers matchs de préparation avant de disputer le Mondial. L'ambiance était chaude sur le court Philippe-Chatrier, pas loin de se transformer en Parc des Princes pour une dernière célébration de ce back-to-back parisien. Tout cela sous le regard de Nasser Al-Khelaïfi présent dans la loge présidentielle des internationaux de France de tennis.