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Le PSG débarque à Roland-Garros et met le feu au central

PSG01 juin , 17:04
parClaude Dautel
2
Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ont fait le déplacement ce lundi à Roland-Garros afin de présenter ses deux trophées de la Ligue des champions sur le court central. L'occasion pour le Ballon d'Or en titre de mettre de l'ambiance, le fameux chant "Après tant d'années" étant entonné par des spectateurs dans une enceinte où le calme est le plus souvent imposé.
L'an dernier, Ousmane Dembélé était venu tout seul avec la Ligue des champions après la victoire contre l'Inter. Mais ce lundi, l'attaquant parisien était accompagné de deux autres internationaux français, à savoir Désiré Doué, Warren-Zaïre-Emery, Bradley Barcola, le trio devant ensuite rejoindre Clairefontaine où l'équipe de France prépare ses deux derniers matchs de préparation avant de disputer le Mondial. L'ambiance était chaude sur le court Philippe-Chatrier, pas loin de se transformer en Parc des Princes pour une dernière célébration de ce back-to-back parisien. Tout cela sous le regard de Nasser Al-Khelaïfi présent dans la loge présidentielle des internationaux de France de tennis.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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